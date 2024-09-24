Приложение Hamster Kombat (HMSTR) 26 числа планирует выйти на криптобиржи. Однако не все пользователи довольны: одни жалуются, что их заблокировали, другие — на малый заработок. Основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин заявил RTVI, что с людьми рассчитались «по-честному», а «хайп вокруг хомяка пора прекращать».

Сейчас будущее проекта в руках его создателей, отметил Мачихин. Только в их интересах, чтобы «он жил и развивался», а для этого нужно предпринимать активные шаги: организовывать «всякие ивенты, квесты и прочую разную дребедень», чтобы пользователям было интересно, добавил криптоэксперт.

Кроме того, стоит понимать, что Hamster Kombat не предлагал пользователям «никакой криптовалюты, это просто были своего рода баллы, вознаграждение», подчеркнул Мачихин. Ведь торговать на бирже, продолжил он, «можно хоть ракушками».

«Пора прекращать хайп вокруг хомяка. Люди как будто неизлечимы. В лучшем случае можно здесь говорить о стимулирующей акции, чтобы поддержать проект и некоторые люди могли заработать. Ничего суперплохого в этом нет. Это не пирамида, не мошенники, не аферисты, а просто такой вид проектов новой волны, хотя и раньше похожие были. Например, некоторые раздавали AirDrop всем подряд еще в 2017 году», — сказал собеседник RTVI.

AirDrop — это распределение токенов, для получения которых в Hamster Kombat нужно было выполнять задания.

В ближайшее время стоит ожидать, что количество пользователей игры сильно уменьшится, потому что «масса людей пришла за деньгами, и им заплатили ровно в том эквиваленте, в котором посчитали ценность их вложенного времени», сообщил Мачихин.

«Это было не дороже, чем [работа] каких-нибудь ботов из Индии. Ровно столько, сколько всё это стоило. То есть с ними рассчитались по-честному. Парням респект, конечно, они сделали движ. Но это никуда дальше не пойдет», — уверен эксперт.

Тем, кто действительно хочет заниматься криптовалютой, собеседник RTVI посоветовал обратить внимание на «солидные, фундаментальные проекты, где есть своя экономика, базовая внутренняя ценность, и которые меняют мир классических финансов».

С чем Hamster Kombat выходит на крипторынок

Ранее возник скандал вокруг приложения. Его создатели в преддверии официального листинга 26 сентября раздали игрокам токены и одновременно заблокировали часть пользователей, обвинив их в читерстве, лишив их возможности вывести средства. Некоторые из них уверяли, что играли честно, а в черный список их внесли по ошибке.

Те, кто получил дроп, получили возможность увидеть свой баланс в приложении. Сейчас токен не торгуется на рынке, и его цена несколько дней назад составляла около 0,01 доллара или 0,9 рубля. Таким образом, 1 тыс. токенов «превращалась» в 900 рублей, и игроки, которые последние месяцы активно «тапали хомяка», в теории должны были бы получить всего несколько тысяч рублей.

Премаркет — это не торговля, а сбор заявок на продажу и покупку определенной валюты или ценных бумаг. Превратить токены HMSTR в реальные деньги можно будет на второй стадии, когда Hamster выйдет на рынок.

Из-за этого некоторые игроки, пишет NGS24.ru, раскритиковали проект и назвали его мошенническим.

Могут ли пользователи «отыграть» свое?

Криптовалютная биржа Bitrue пишет, что у Hamster Kombat примерно 100 млрд токенов, и 63 млрд из них будут доступны в день выхода на рынок. Аналитики, как уточняется в статье, прогнозируют рыночную капитализацию в первый день в диапазоне от 504 млн до 567 млн долларов, а ожидаемый диапазон для HMSTR в первый день составляет от 0.008 долларов до 0.009 долларов за токен. Эксперты также допускают, что цена на токен может вырасти после начала торгов.

Bitrue отмечает, что сейчас цена одной монеты HMSTR составляет 0.00599 доллара. Но, в зависимости от реакции рынка, в день торгов эта цифра может вырасти, уточняют представители биржи. То есть если у человека будет 1 тыс. токенов, за них он сможет выручить в районе 6-9 долларов, в зависимости от производительности рынка, утверждается в статье.