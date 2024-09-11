Вице-президент США Камала Харрис на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом заявила, что Вашингтону принципиально важно победить в технологической гонке с Китаем.

По словам Харрис, для победы в гонке с КНР необходимо наращивать производство чипов.

«Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас», — сказала она.

Трамп ответил, что Пекин покупал чипы у Тайваня, поскольку США их практически не производят.

Бывший глава государства до этого заявил, что у вице-президента нет никакого экономического плана, она скопировала план у нынешнего президента США Джо Байдена.

Харрисон в свою очередь заявила, что у Трампа также нет плана, а у нее — «экономика возможностей».

По словам Трампа, его оппонент является сторонницей марксистской идеологии.

«Она марксистка. Все знают, что она марксистка. Ее отец — профессор экономики-марксист, и он хорошо ее учил», — сказал он.

По словам бывшего президента, Харрис за прошедшие четыре года «выбросила в окно» все свои политические взгляды и теперь копирует его политическую платформу. «Я хотел подарить ей кепку MAGA (Make America Great Again, — прим. ред.)», — добавил Трамп.

Камала Харрис и Трамп начали предвыборные дебаты в Филадельфии (штат Пенсильвания), пожав друг другу руки и обменявшись репликами. Трансляцию ведут американские телеканалы.

Харрис подошла к Трампу и первая пожала ему руку. Кандидаты в президенты также обменялись репликами перед началом выступлений. В конце июня Трамп и американский президент Джо Байден не стали обмениваться рукопожатиями перед началом дебатов.

Как и в прошлый раз, политикам запрещено приносить с собой какие-либо шпаргалки, при этом каждому кандидату предоставят ручку, блокнот и бутылку воды. Кроме того, и Харрис, и Трампу запрещено взаимодействовать с сотрудниками своих предвыборных кампаний во время рекламных пауз.