В Германии официально завершились досрочные выборы в бундестаг 21-го созыва. Избирательные участки закрылись в 18:00 (20:00 по Москве), и сразу после этого опубликованы данные экзитполов. Как передает Spiegel online, предварительный расклад таков: христианские демократы во главе Фридрихом Мерцем лидируют с заметным отрывом, крайне правая АдГ впервые в истории пришла второй, социал-демократы Шольца откатились на третье место.

Экзитпол немецкого телеканала ZDF дает такую картину:

ХДС/ХСС — 28,5%,

«Альтернатива для Германии» — 20%,

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 16,5%,

«Союз 90/Зеленые» — 12%,

Левые — 9%,

«Союз Сары Вагенкнехт» — 5%,

Свободная демократическая партия (СвДП) — 5%.

Немного отличаются данные экзитпола телеканала ARD:

ХДС/ХСС — 29%,

«Альтернатива для Германии» — 19,5%,

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 16%,

«Союз 90/Зеленые» — 13,5%,

Левые — 8,5%,

«Союз Сары Вагенкнехт» — 4,7%

Свободная демократическая партия (СвДП) — 4,9%.

В ближайшие часы будут поступать и обновляться данные предварительного подсчета голосов. К утру 24 февраля появятся официальные итоги выборов.

На парламентских выборах 2021 года, которые впервые за 16 лет проходили без Ангелы Меркель, победила СДПГ (25,7 %). Правоцентристский блок ХДС/ХСС получил 24,1 % голосов. На третьем месте оказались «Зеленые» (14,8 %). В бундестаг также прошли свободные демократы с 11,5 % и «Альтернатива для Германии» с 10,3 %. «Левые» получили 4,9%. И хотя партия по спискам не преодолела 5-процентный барьер, она сумела сформировать фракцию благодаря трем выигранным прямым мандатам в избирательных округах.

По итогам была сформирована «светофорная» (или красно-желто-зеленая — по цветам партий) коалиция социал-демократов, либералов (СвДП) и «Зеленых» во главе с канцлером Олафом Шольцем. В ноябре 2024-го свободные демократы покинули ее, и тогда Шольц, инициировав голосование о вотуме доверия, добился назначения досрочных выборов.