В пропитке влажных салфеток могут быть вещества, вызывающие аллергические реакции, серьезные кожные заболевания и даже гормональные нарушения, а также разрушающие естественный защитный барьер кожи и повышающие риск инфекций. Об этом сообщил «Ленте.ру» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Андрей Дорохов.
Он призвал при выборе продукта внимательно изучать состав и избегать следующих компонентов:
- метилизотиазолинон
Вещество используется в качестве консерванта для предотвращения роста бактерий и грибков, но может вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей с чувствительной кожей. При регулярном воздействии оно может приводить к сыпи, контактному дерматиту и другим кожным заболеваниям.
- феноксиэтанол
Он также способен вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и глаз, а в некоторых случаях — привести к такому серьезному кожному заболеванию, как экзема.
- парабены
Они нередко используются во влажных салфетках для предотвращения роста микроорганизмов и продления срока годности продукта, но, помимо сильных аллергических реакций, способны вызывать раздражение кожи и даже гормональные нарушения.
- спирты
В составе салфеток можно встретить, например, этиловый или изопропиловый спирт. Однако регулярное воздействие спиртов приводит к сухости и раздражению кожи, нарушению ее барьерной функции и повышению риска инфекций.
- триклозан
Это антимикробное вещество негативно воздействует на эндокринную систему.
«При регулярном применении триклозан разрушает естественный антибактериальный барьер и способствует росту резистентности бактерий», — предупредил Дорохов.
- полиэтиленгликоль
Его могут включать в состав влажных салфеток для того, чтобы они были приятными на ощупь и лучше очищали. Но, по словам эксперта, полиэтиленгликоль может содержать потенциально токсичные вещества, вредные для иммунной и репродуктивной систем организма и даже повышающие риск развития онкологических заболеваний.
- ПАВы (поверхностно-активные вещества)
Они также применяются для повышения очищающих свойств салфеток. При этом ПАВы способны нарушать естественный барьер кожи и приводить к ее преждевременному старению.
- фталаты
Эти вещества могут влиять на работу эндокринной системы и приводить к нарушению гормонального баланса в организме.
- ароматизаторы и отдушки
Они становятся причиной аллергических реакций, особенно у детей, а синтетические ароматизаторы способны негативно воздействовать на репродуктивные функции у взрослых, утверждает Дорохов.
Химик посоветовал выбирать влажные салфетки с минимальным содержанием консервантов и натуральными ароматизаторами в виде экстрактов растений.