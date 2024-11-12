В пропитке влажных салфеток могут быть вещества, вызывающие аллергические реакции, серьезные кожные заболевания и даже гормональные нарушения, а также разрушающие естественный защитный барьер кожи и повышающие риск инфекций. Об этом сообщил «Ленте.ру» доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Андрей Дорохов.

Он призвал при выборе продукта внимательно изучать состав и избегать следующих компонентов:

метилизотиазолинон

Вещество используется в качестве консерванта для предотвращения роста бактерий и грибков, но может вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей с чувствительной кожей. При регулярном воздействии оно может приводить к сыпи, контактному дерматиту и другим кожным заболеваниям.

феноксиэтанол

Он также способен вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и глаз, а в некоторых случаях — привести к такому серьезному кожному заболеванию, как экзема.

парабены

Они нередко используются во влажных салфетках для предотвращения роста микроорганизмов и продления срока годности продукта, но, помимо сильных аллергических реакций, способны вызывать раздражение кожи и даже гормональные нарушения.

спирты

В составе салфеток можно встретить, например, этиловый или изопропиловый спирт. Однако регулярное воздействие спиртов приводит к сухости и раздражению кожи, нарушению ее барьерной функции и повышению риска инфекций.

триклозан

Это антимикробное вещество негативно воздействует на эндокринную систему.

«При регулярном применении триклозан разрушает естественный антибактериальный барьер и способствует росту резистентности бактерий», — предупредил Дорохов.

полиэтиленгликоль

Его могут включать в состав влажных салфеток для того, чтобы они были приятными на ощупь и лучше очищали. Но, по словам эксперта, полиэтиленгликоль может содержать потенциально токсичные вещества, вредные для иммунной и репродуктивной систем организма и даже повышающие риск развития онкологических заболеваний.

ПАВы (поверхностно-активные вещества)

Они также применяются для повышения очищающих свойств салфеток. При этом ПАВы способны нарушать естественный барьер кожи и приводить к ее преждевременному старению.

фталаты

Эти вещества могут влиять на работу эндокринной системы и приводить к нарушению гормонального баланса в организме.

ароматизаторы и отдушки

Они становятся причиной аллергических реакций, особенно у детей, а синтетические ароматизаторы способны негативно воздействовать на репродуктивные функции у взрослых, утверждает Дорохов.

Химик посоветовал выбирать влажные салфетки с минимальным содержанием консервантов и натуральными ароматизаторами в виде экстрактов растений.