В Горшеченском районе Курской области загорелись корпуса птицефабрики АО «Куриное царство», которая принадлежит группе «Черкизово». Наиболее вероятной причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание электропроводки, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ — пока подтверждения не находит», — написал он.

Врио губернатора добавил, что окончательно установить причину пожара на предприятии специалисты смогут по итогам комиссии.

Ранее о том, что причиной пожара на птицефабрике стала атака дрона ВСУ сообщил в частности телеграм-канал Mash.

Как уточнил Хинштейн, в результате пожара пострадал 40-летний сотрудник предприятия. Его с ожогами рук доставили в областную больницу.

По словам врио главы региона, пожарные успешно справляются с тушением огня. Им удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара.

«Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС. По моему поручению на место также выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев», — отметил Хинштейн.

По данным главного управления МЧС, пожар на птицефабрике по состоянию на 18:30 локализован на площади 5 тыс. кв. метров, передает ТАСС.