Врио главы Курской области Александр Хинштейн поручил прокуратуре проверить телеграм-канал «Суджа Родная» после жалоб на публикацию недостоверной информации. В канале критиковали действия региональных властей и рассказывали о проблемах с получением выплат, пишут «Осторожно, новости».

Представительница одной из инициативных групп Мария Скроб пожаловалась Хинштейну на «Суджу Родную» на заседании координационного совета по вопросам беженцев, сообщает издание «Секунда». Женщина назвала паблик «главным источником фейковых новостей» и предложила его проверить. Советник врио губернатора Виктория Пенькова поддержала Скорб.

13 февраля «Суджа Родная» сообщила со ссылкой на подписчиков, что власти якобы на три месяца приостановили выдачу жилищных сертификатов жителям приграничных районов. В правительстве Курской области эту информацию не подтвердили. Однако, по словам участников заседания координационного совета, пост «Суджи Родной» вызвал панику.

«Среди нас много пожилых и доверчивых людей, некоторым после подобного чтива становилось плохо», — цитирует жалобы курян 46ТВ.

Военный волонтер Роман Алехин, комментируя ситуацию вокруг телеграм-канала, заявил, что в нем «нет фейков», и предупредил, что власти рискуют превратить администратора паблика в «реального оппозиционера из патриота».

«Суджа Родная» насчитывает почти 88 тыс. подписчиков и внесена в перечень зарегистрированных каналов, который ведет Роскомнадзор. Это значит, что владелец паблика передал в ведомство данные о себе и своем ресурсе. Нахождение в реестре РКН позволяет каналам размещать у себя рекламу и собирать пожертвования, а другие ресурсы и пользователи могут делать репосты публикаций.

«Суджа Родная» публикует новости, рассказывает о ситуации в приграничье, собирает средства для российских военных, репостит сообщения Хинштейна и военных блогеров. В августе 2024 года канал писал о проблемах с эвакуацией жителей Суджанского района после вторжения ВСУ и опубликовал видеообращение местных жителей к президенту России. В феврале паблик раскритиковал представленную властями статистику компенсационных выплат за наем жилья.