Информирование общественности о деятельности российских военных является прерогативой исключительно соответствующих силовых структур. Такое заявление временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сделал в ходе заседания регионального правительства, трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».

В частности, Хинштейн раскритиковал врио председателя правительства региона — председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, который в ходе заседания назвал число украинских беспилотников, сбитых за минувшую неделю.

В ответ Горбунов парировал, что ему никто не запрещал делать это.

Хинштейн в свою очередь отметил, что все решения и оценки в отношении военных действий должны исходить от уполномоченных структур.

«Мне кажется неправильным, когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военного, правоохранительной системы, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, включая уважаемых разных наших коллег, начинают выступать как военачальники, давать оценку событиям, действиям наших Вооруженных сил, других формирований, называть цифры, количество населенных пунктов и тому подобное, это абсолютно недопустимо», — сказал врио главы региона.

Он предложил тем, кто хочет чувствовать себя «военными стратегами», надеть погоны и присоединиться к Вооруженным силам.

Ранее Минобороны России сообщало, что по состоянию на 14 декабря за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 40460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1253 боевые бронированные машины, 1131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.