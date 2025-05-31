В результате атак БПЛА на Льговский и Рыльский районы Курской области пострадали 14 человек, в том числе несколько несовершеннолетних, у двух из которых минно-взрывные травмы. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

Он сообщил, что в Рыльске Курской области дроны (точное число не уточняется) атаковали два пятиэтажных дома. В одном из них загорелся квартира на первом этаже, а в соседнем — на третьем.

«Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных», — добавил врио главы Курской области.

Всем, чьи дома были повреждены, окажут поддержку, пообещал он.

В результате атаки БПЛА пострадали семь человек: четверо родственников, включая подростков 13 и 16 лет, а также две женщины и один мужчина. Трое последних получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии, сообщил Хинштейн.

Позднее он уточнил, что из числа пострадавших в Рыльске шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, включая обоих несовершеннолетних.

Также атаке дронов, добавил Хинштейн, подвергся поселок Артаково в Льговском районе, в результате чего загорелись два здания и гараж.

Изначально он сообщил, что в одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились к врачам. Позже Хинштейн сообщил, что пострадали еще двое детей: «У них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести».

«Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы «Южная» в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют пожарные. В результате удара в соседнем МКД выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля. Легкие ранения получили два жильца дома. Медицинская помощь оказана на месте. Позже планируют приехать в Рыльскую ЦРБ на дообследование», — добавил он.