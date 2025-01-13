Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил региональным чиновникам удалять комментарии на своих страницах в социальных сетях. Соответствующее заявление он сделал во время заседания курского правительства, передает «Вести. Курск».

По словам Хинштейна, эффективность работы курских чиновников будут оценивать в том числе по их активности в соцсетях. Рейтинг будут озвучивать раз в месяц.

Врио главы региона отметил, что в региональном правительстве есть три человека, у которых закрыты комментарии. Это означает, что написать им нельзя, пояснил Хинштейн.

«Я не буду называть фамилии этих руководителей, они сами это про себя знают, но комментарии должны быть открыты. Стирать комментарии нельзя. Можно удалять только те комментарии, который содержат ненормативную лексику, оскорбления. Если сообщение корректно, но неприятно для вас, вы должны отвечать», — заявил он.

Вместе с тем Хинштейн извинился перед жителями Курской области за то, что сам он отвечает не на все комментарии.

«Тут либо руководить регионом, либо отвечать на сообщения. На комментарии отвечают главы, если они могут разобраться в ситуации, если не могут — подключаюсь я. Работа настраивается”, — сказал врио главы региона.

Хинштейн добавил, что многие сообщения из соцсетей он использует в практической деятельности.

В середине декабря 2024 года Хинштейн призвал членов правительства Курской области активно вести страницы в социальных сетях и отвечать на вопросы граждан, чтобы улучшить обратную связь и оценку их работы.