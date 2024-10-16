В крымском сафари-парке «Тайган» в Белогорске львы растерзали сотрудницу учреждения Леокадию Перевалову, пришедшую чистить вольер, сообщил директор парка Олег Зубков. По его словам, женщина была управляющей парком, проработала там 18 лет и считалась самой опытной.

Леокадия Перевалова погибла утром 16 октября, в причинах произошедшего разбираются следственные органы, сказал Зубков.

«Сотрудники, которые обнаружили тело, к сожалению, уже не могли оказать никакой помощи, поскольку львы просто растерзали», — заявил директор «Тайгана» в видеообращении.

Он рассказал, что при уборке вольера не была закрыта задвижка из наружного во внутренний вольер. По словам Зубкова, кто-то из других сотрудников, кроме Переваловой, вряд ли мог его открыть. Также он исключил версию о том, что это могли сделать сами животные. Посторонних людей в помещении не было, добавил Зубков.

«Думаю, что это сыграл человеческий фактор, забывчивость. <…> Львы вышли, хищники, и они не прощают ошибок», — предположил директор парка.

Зубков добавил, что Перевалова обслуживала этих львов больше 10 лет, а в парке работала с самого начала его создания в 2006 году и «знала все досконально».

За 18 лет работы Перевалова прошла путь от простой рабочей по уходу за животными до директора «Ялтинского зоопарка “Сказка”», к которому относится парк львов «Тайган», отметил Зубков. Ее назвали самым опытным сотрудником, которая обучала других и инструктировала, как обращаться с хищными животными.

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю сообщило о возбуждении дела по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

По версии следствия, женщина зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на нее, причинив ей смертельные травмы.