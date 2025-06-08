Девять женщин обвинили 53-летнего актера и музыканта Джареда Лето в «хищническом, ужасающем и неприемлемом» поведении на протяжении многих лет, включая флирт с несовершеннолетними, пишет издание Air Mail.

Одна из его собеседниц утверждает, что столкнулась с приставаниями актера в 2006 году в 16-летнем возрасте. По ее словам, она встретились с Лето возле кафе в Лос-Анджелесе, где он сидел с 19-летней актрисой Эшли Олсен, и по его просьбе дала ему свой номер телефона. Несколько дней спустя актер якобы позвонил ей и «странным, грубым голосом» пригласил на вечеринку к себе домой.

«Я отказалась, у меня даже не было водительских прав», — рассказала женщина.

Однако и после этого отказа, как она заявляет, Лето продолжал звонить ей по ночам — «всегда в час, два, три ночи», — а его вопросы приобрели сексуальный характер: например, он интересовался, встречалась ли она с кем-нибудь и занималась ли оральным сексом.

Модель Лора Ла Рю рассказала Air Mail, что в 2008 году в возрасте 16 лет была на частном мероприятии в некой резиденции в Беверли-Хиллз, и там 36-летний Лето «очень пристально за ней наблюдал». По ее словам, он спросил ее о возрасте и, получив ответ, попросил номер телефона. Потом они переписывались по электронной почте, и в итоге в апреле 2009 года Лора Ла Рю якобы приехала к Джареду Лето домой.

«Все время, пока я была там, он флиртовал со мной — наклонялся, а потом отстранялся, как будто это была игра», — вспоминает она теперь.

В другой раз, по словам Ла Рю, Лето вышел к ней из комнаты полностью обнаженным. Ей тогда было 17 лет, и уверенное поведение актера, как она утверждает, навело ее на мысль о том, что, «может быть, так поступают взрослые мужчины».

Представитель актера заявил Air Mail, что в общении актера с моделью не было «ничего сексуального и неподобающего», а Лора Ла Рю сама впоследствии подавала заявку на работу в качестве личного помощника Лето, что «еще раз подчеркивает отсутствие чего-либо неподобающего в их взаимодействии». Сама модель отрицает, что пыталась получить эту работу.

Еще одна женщина в беседе с Air Mail утверждала, что переписывалась с Лето, будучи несовершеннолетней и приходила к нему в гости, а он якобы задавал ей «неуместные» вопросы о том, занимается ли она сексом с ровесниками, а когда ей было 18 лет, мастурбировал при ней и пытался вложить пенис ей в руку.

Диджей и музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса Элли Тейлз в мае перепубликовала в Instagram* свой собственный пост из Facebook* от 2012 года, где написала:

«Ты не до конца в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не попытается навязаться тебе за кулисами… В килте… и зимней шапке».

В своих аккаунтах в обеих соцсетях Тейлз утверждает, что получила травму из-за домогательств со стороны актера в 17-летнем возрасте. «Он знал мой возраст, но ему было все равно. То, что он сделал, было хищным, ужасающим и неприемлемым», — пишет женщина.

Представитель Лето «прямо опроверг» обвинения, опубликованные в Air Mail, и заявления Тейлз в соцсетях, назвав их «явно ложными». Сам Лето актер пока не давал комментариев по этому поводу.

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