Директор Росгвардии Виктор Золотов удостоен звания Героя России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале, прикрепив фото с церемонии награждения. По словам Кадырова, высшей награды генерал армии удостоен, так как организовал отлаженную структуру территориальных органов федеральной службы.

«Виктор Васильевич — преданный президенту и стране патриот. Свою деятельность в органах он начинал защищая Верховного главнокомандующего, а сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны. И я не знаю никого, кто так же заслужил бы это высокое звание», — написал глава Чечни.

Кадыров также назвал Золотова превосходным управленцем и организатором.

«Он стоял у истоков становления Росгвардии, и практически сразу же выстроил мощную, продуманную структуру территориальных органов. Я часто нахожусь с ним в рабочем контакте, и нередко ловлю себя на мысли, как легко, продуктивно и оперативно можно решать вопросы, когда во главе стоит компетентный управленец, знающий как свои пять пальцев каждую мелочь в своем ведомстве», — подчеркнул глава республики.

Он также отметил «хладнокровие и мужество» Золотова в вопросах проведения спецоперации на Украине.

«Он лично посещает позиции наших подразделений на передовой, проверяет условия несения службы, оснащение, технику. Вот таким должен быть боевой генерал», — добавил Кадыров.

В Екатерининском зале Кремля 12 декабря состоялась церемония вручения государственных наград. Звезду Героя России получил журналист Евгений Поддубный. Также награды получили певец Николай Басков, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

«Героями Труда стали Геннадий Андреевич Зюганов и Владимир Иосифович Ресин, а также руководитель Ростовского вертолетного производственного комплекса Петр Данилович Мотренко», — сказал на церемонии президент России Владимир Путин.

О вручении награды Золотову пресс-служба Кремля не сообщала.