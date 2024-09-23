18-летняя Аврора Киба, которую считали невестой Григория Лепса, намекнула на тайную свадьбу с артистом. Девушка опубликовала в сторис своего аккаунта в Instagram* видео с недавнего концерта Лепса в Екатеринбурге, на котором певец говорит, что у него есть жена.

«Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — сказал Лепс одному из своих фанатов.

Ранее девушка опубликовала в своем Instagram* фотографию в белом платье, которая вызвала волну комментариев, где поклонники пары рассуждали о предстоящей свадьбе Лепса и Кибы. В подписи к фотографии девушка не дала никаких пояснений, ограничившись эмоджи в виде кольца и отметки бренда платья. Под комментарием с подписью «Это намек? Белое платье и кольцо в описании?» Аврора поставила лайк.

4 июня Киба в своём Instagram* опубликовала фото с кольцом марки Graff и подписала его: «Коротко, но ясно». Ранее в сторис девушки появлялся и сам Лепс, а 7 июня она опубликовала отрывок из его выступления, сопроводив его словами: «Моя любимая семья». Ещё раньше, 7 апреля, Аврора поделилась видеозаписью с семейного ужина, на котором также присутствовал Лепс.

В июле во время съемок «Шоу Воли» Лепс рассказал о своей избраннице. По его словам, он предложил девушке встречаться, Киба ответила, что она «не против», однако добавила, что им нужно «присмотреться друг к другу».

По данным «Комсомольской правды», певец познакомился с девушкой через ее родителей, и мать Авроры сама дала разрешение на их отношения.

С марта в соцсетях девушки все чаще мелькают огромные букеты, которые скорее всего были подарены артистом: «Открываю цветочку»; «Маме, бабушке и мне», — подписывала Аврора.

Помимо этого, пара была замечена вместе на Петербургском международном экономическом форуме. Во время выступления артиста на вечеринке «Русской медиагруппы», певец несколько раз обращал внимание на Аврору, которая зажигательно танцевала под его песни у сцены, отмечала «Комсомольская правда».

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