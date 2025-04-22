Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший вратарь хоккейного «Спартака» Доминик Гашек направил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) письма с жалобой на якобы угрозу убийством от бывшего российского президента, ныне замглавы Совбеза Дмитрия Медведева. Об этом Гашек написал в соцсети Х.

«Сегодня я отправил два официальных письма. Одно президенту и исполкому МОК, второе — президенту IIHF. Я сообщаю им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня», — написал он.

Бывший хоккеист добавил, что через несколько дней опубликует эти два обращения, в которых, по словам Гашека, он указал «насколько важными» будут решения МОК и IIHF.

Как сообщил ТАСС помощник Медведева Олег Осипов, Гашек, по мнению замглавы Совбеза России, «страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования».

«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — процитировал Осипов Медведева.

В конце марта Гашек написал в своем аккаунте в соцсети Х, что неправильно радоваться предстоящему рекорду хоккеиста нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из-за российско-украинского конфликта.

«При обычных обстоятельствах было бы совершенно неважно, откуда человек родом и гражданином какой страны он является, и каждый любитель хоккея праздновал бы это знаменательное историческое событие», — написал он.

6 апреля Медведев выложил пост в телеграм-канале с поздравлением Овечкина, который побил снайперский рекорд лиги, поставленный канадцем Уэйном Гретцки.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев.

60-летний Доминик Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. С 2010 по 2011 год играл за московский «Спартак».

С 2022 года Гашек активно выражает антироссийскую позицию. В частности, он регулярно критиковал руководство НХЛ за то, что они позволяют российским хоккеистам выступать за американские и канадские клубы.