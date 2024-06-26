ГУП «Московский метрополитен» подало к главному редактору заблокированного в России интернет-портала «Холод»* Таисии Бекбулатовой* иск о защите деловой репутации, сообщает само издание в своем телеграм-канале.

Исковое заявление было подано в Арбитражный суд и связано с опубликованной в «Холоде»* статьей под заголовком «Чем громче кричать, тем лучше будет». В ней говорилось об условиях работы в московском метро, изменившихся после начала российской военной операции на Украине, — в частности, о переработках сотрудников после призыва их коллег по мобилизации и забастовке.

«Холод»* пишет, что представляющие метрополитен юристы просят арбитраж признать сведения о переработках сотрудников подземки «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию».

Речь идет в том числе об упоминании забастовки, которая, как говорится в оспариваемой статье, началась после гибели 28-летнего начальника путевой части №11 Некрасовской линии метро Анатолия Насырова. В Профсоюзе работников метрополитена поясняли, что машинисты и другие сотрудники ушли на больничные в знак протеста против несоблюдения условий труда.

Как рассказал пожелавший сохранить анонимность коллега Насырова, Анатолий проработал трое суток подряд, после чего «буквально уснул на ходу и упал на рельсы». Жена погибшего Алевтина Насырова утверждала, что такие переработки были нормой. По ее словам, Анатолий работал в подземке с 2015 года, очень любил свое дело, ответственно к нему относился и поэтому часто перерабатывал.

В дорожной профсоюзной организации (Дорпрофжел), входящей в состав Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, назвали жалобы на переработки «провокаций» и утверждали, что все социальные гарантии предоставляются работникам метрополитена «в полном объеме».

Примерно в то же время на сайте метрополитена появился пресс-релиз о том, что руководством подземки работает над созданием «самых комфортных условий» для сотрудников, включая регулярный медицинский контроль с отправкой в санаторий «восстановить здоровье» при необходимости. В тексте релиза говорилось, что за соблюдением трудового законодательства в метро следит также Дорпрофжел.

Экс-журналистка «Коммерсанта» и «Медузы»** Таисия Бекбулатова* в 2019 году создала интернет-журнал «Холод»*, который специализируется на освещении политических и социальных вопросов. В начале апреля 2022 года доступ к сайту «Холода» был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

В РКН поясняли, что на сайте «Холода»* были размещены «многочисленные публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине», и издание получало уведомление о необходимости удалить эти заметки. Бекбулатова* тогда рассказывала, что издание получило два предупреждения о блокировке в случае отказа удалить два материала, а в третьем предупреждении речь шла уже об удалении всех статей о событиях на Украине.

* Внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов

** Издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов и признано нежелательной организацией