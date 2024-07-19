Сегодня, 19 июля, в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер, заявили в столичном Департаменте транспорта, призвав жителей города для поездок воспользоваться метро и не забывать зонтики.

«По прогнозу синоптиков, до вечера в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД», — обратился Дептранс к водителям.

В департаменте напомнили, что в пятницу из-за короткого рабочего дня «вечерний разъезд» начнется раньше обычного — около 16:00, поэтому водителям следует «выехать заранее или отложить поездки» на более позднее время — например, после 19:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что 19 июля ветер в Москве усилится до 15 м/с на фоне сильного дождя с грозами. Это связано с тем, что накануне ночью к столице приблизился «фронтальный холодный раздел», который принес с собой дождевые облака.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале описывает сегодняшнюю погоду в Москве как «мокрую прохладу». По его словам, идущий на восток холодный атмосферный фронт сменится относительно прохладной тыловой частью циклона, из-за чего дожди «примут локальный и кратковременный характер» и к вечеру прекратятся.

«В течение дня местами может выпасть до четверти от месячной нормы осадков», — предупредил синоптик.

Температура воздуха в Москве ожидается на уровне 25-27 градусов, а по области будет варьироваться от +24 до +29 градусов. В предстоящие выходные, как обещал Вильфанд, станет прохладнее — ночами столбики термометров опустятся до +15, местами пройдут дожди. По словам Леуса, атмосферное давление в субботу и воскресенье снизится до показателя ниже нормы — 744 мм рт. ст., при этом возможны кратковременные дожди.