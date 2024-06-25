Главный специалист Минздрава Самарской области Светлана Тупикова уволилась после слов своей дочери о том, что она благодаря матери получила пятерки по всем предметам, хотя даже не ходила на практику. По словам депутата Александра Хинштейна, оценки самой студентки уже аннулированы.

Дочь чиновницы еще в начале июня похвасталась пятерками в своем телеграм-канале, на который, судя по скриншотам, были подписаны всего восемь человек. По данным телеграм-канала «Воронцова вещает», девушка — студентка самарского медицинского колледжа им. Ляпиной.

«Очень хорошо иметь маму которая работает в правительстве, ее подруг которые командуют всеми мед сестрами, и заставляют ставить мне автоматом все», — написала девушка в своем канале (орфография и пунктуация сохранены).

После этого она записала видеосообщение, в котором рассказала, что у нее пятерки по всем предметам, нет «абсолютно ни одной четверки».

«Мама уже за меня договорилась полностью. Мне осталось только эти документы старосте прислать, чтобы она посмотрела, все ли там правильно, и все. У меня, [блин], ни одной четверки, мне все пятерки поставили, а я [ни фига] не ходила на практику. Вот что значит иметь хорошую маму», — рассказала студентка.

Внимание на эти слова обратил, в частности, Хинштейн, который отметил, что «хорошо иметь таких честных и прямолинейных детей», открытость которых позволяет «вскрывать коррупционные схемы самарских чиновников, оздоровляя систему». Депутат пообещал «лично проконтролировать», чтобы оценки девушки были аннулированы, а преподаватели, которые их поставили, были привлечены к ответственности, «как и мать нерадивой студентки-матерщинницы».

Во вторник, 25 июня, Хинштейн сообщил, что мать студентки «уволилась после скандала со своей дочерью», а оценки «невоспитанной студентки» колледжа аннулированы.

«Вот так с помощью человеческой глупости и недальновидности удается “оздоравливать” коридоры самарской власти», — считает Хинштейн.

Минздрав Самарской области 10 июня сообщал, что проверит свою сотрудницу и ее дочь на коррупцию. По данным минздрава, Светлана Тупикова работала в департаменте организации медицинской помощи населению, где была главным консультантом, отмечал «Ъ».