Депутаты Госдумы сегодня внесут на рассмотрение законопроект, дающий россиянам право защищать себя, своих родных и близких при незаконном проникновении в жилье, не опасаясь уголовного наказания. Соавтор документа, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, заявил RTVI, что инициатива связана с напряженностью в обществе, в том числе из-за мигрантов.

«Защищать свой дом или квартиру можно любым способом, любым оружием — холодным, гладкоствольным, травматическим, хоть детской игрушкой, хоть сковородкой, и все это можно уже и сегодня применять. Другое дело, что сегодня из-за расплывчатой формулировки предела самообороны это приведет к тому, что вы сами окажетесь на скамье подсудимых», — пояснил Нилов RTVI.

Депутат отметил, что в случае принятия законопроекта граждане получат право защищать как свою жизнь, так и своих близких, «не опасаясь уголовного наказания», в случае любого незаконного вторжения в их дом, вне зависимости от того, «соответствовали ли защитные действия характеру и опасности посягательства».

«Эта инициатива важная, в том числе с учетом криминогенной ситуации, с учетом того, что творят мигранты, и с учетом того, что в принципе очень высокий уровень напряженности, тревожности и неспокойствия в обществе, что, в свою очередь, может способствовать в том числе и попыткам проникновения в жилище», — сказал Нилов.

Отвечая на вопрос, не будет ли закон способствовать «милитаризации» соседей по лестничной клетке, Нилов обратил внимание на то, что если будут телесные повреждения, если «будут жертвы, трупы», то в этом случае возбуждается уголовное дело, а далее уже суд решит, кто и в чем виноват.

«Но если человек оборонялся, если к нему в квартиру вломились, и он обезвредил нападающего агрессора вплоть до тотального его уничтожения, то это не будет являться пределом допустимой самообороны в момент защиты своего жилища», — пояснил Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что принцип «Мой дом — моя крепость» должен быть закреплен законодательно.

«Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев», — подчеркнул собеседник RTVI.

О планах внести в Госдуму аналогичный документ Нилов сообщил 17 июня 2024 года. Тогда он предлагал внести поправки в статью 37 УК РФ («Необходимая оборона»), согласно которым действия лица, «которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества» при незаконном проникновении в жилище не будут считаться превышением самообороны.

Правительство России отметило, что инициатива нуждается в «существенной доработке», а сам законопроект еще в 2022 году не получил поддержку кабмина и с тех пор «концептуальных изменений не претерпел».

Сейчас Нилов предлагает прописать в законе, что «действия обороняющегося лица при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, при незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица», не являются превышением пределов самообороны.