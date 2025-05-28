Сотрудники полиции из Пресненского района Москвы задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке отравить питомцев Московского зоопарка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, задержанный сознался, что подбросил таблетки в вольеры, и объяснил это желанием «привести в чувство» животных.

О попытке отравить рысей и леопарда неизвестным веществом в таблетках стало известно вечером 27 мая. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о случившемся в своем телеграм-канале, приложив к посту фото с камер видеонаблюдения, запечатлевших подозреваемого. Судя по снимкам, это был лысый мужчина средних лет.

Кроме того, Акулова продемонстрировала подброшенные в вольеры таблетки белого цвета, пообещав оперативно организовать их химическую экспертизу. По предварительным данным полиции, мужчина пытался накормить животных экстрактом валерианы. Сам он на допросе заявил, что хотел «привести в чувство» и «полечить» больших кошек.

«Упаковка с препаратом изъята у задержанного и отправлена на исследование. Причины действий фигуранта устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пишет Ирина Волк.

Установление обстоятельств случившегося взяла под контроль Пресненская межрайонная прокуратура, сообщается в ее телеграм-канале. Директор зоопарка подчеркнула, что действия злоумышленника, который перебросил таблетки через ограждение, — это «не случайность, не шалость, а осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных».

По ее словам, сейчас проводится проверка всех вольеров на предмет обеспечения безопасности их обитателей. «Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории — усилена», — пообещала Акулова.

Телеграм-канал Mash утверждает, что задержанный — Эмиль А. — состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагностированной шизофренией. По данным канала, мужчина имеет две судимости — за незаконный оборот полудрагоценных камней в 2003 году и за незаконный оборот оружия в 2004 году.

«Коммерсантъ» уточняет, что это уроженец Ставропольского края Эмиль Ацаев, проживающий в Москве около 12 лет.

Телеграм-канал Shot сообщает, что мужчина предположительно купил таблетки с экстрактом валерианы в аптеке неподалеку от своего дома, а потом отправился в зоопарк и забросил их в вольеры, чтобы «успокоить» рысей и леопарда.