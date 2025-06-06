В Санкт-Петербурге нашли живой девушку, пропавшую девять лет назад. В 16 лет она ушла без документов и вещей из детской больницы, где ей должны были сделать плановую операцию. В июне этого года она нашлась в Сестрорецке, сообщает петербургский Следственный комитет (СК).

«Mash на Мойке» пишет, что девушку зовут Виктория Конецкая. Она пропала из больницы в декабре 2016 года, где, как уточняет канал «112», у нее планировалась операция на колене.

Все свои вещи школьница оставила в больнице и ушла в куртке соседки по палате. Перед этим она удалила свою страницу в соцсети. Девушку объявили в розыск после того, как ее мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

По данным «Mash на Мойке», мать пропавшей рассказывала о странном поведении дочери перед исчезновением — та якобы упоминала загадочную подругу и постепенно вычищала данные о себе в интернете.

После исчезновения девушки неизвестные писали ее семье во «ВКонтакте» и требовали выкуп в 50 тыс. рублей, из них 15 тыс. — авансом, рассказывает канал. Но родственники отказались платить, не убедившись, что Виктория жива. Таких доказательств они тогда не получили. Как утверждает «112», семья обращалась даже к экстрасенсам, но те сказали, будто девушка мертва.

Следственные органы предположили, что несовершеннолетняя могла стать жертвой преступных действий, и возбудили уголовное дело, сообщает СК. Они изучили записи с камер наблюдения вокруг больницы и с помощью водолазов исследовали водоем недалеко от медучреждения, проверяя версию, что девушка могла утонуть.

Также следователи опросили ее одноклассников, друзей, знакомых и соседей в поселке Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области. Со слов некоторых из них, Виктория обиделась на родственников из-за того, что ее не поздравили с днем рождения. В связи с этим и поскольку поиски в озере результата не дали, версию о несчастном случае, связанном с утоплением, исключили.

Как отмечает петербургский СК, предварительное следствие с тех пор не приостанавливалось. Объем уголовного дела составил более 84 томов, было допрошено более 450 свидетелей, проводились «сложные судебные экспертизы» и состоялось 15 поисковых мероприятий, в том числе с привлечением криминалистической техники и волонтерских организаций.

Канал «78» пишет, что девушку искали в том числе в Финляндии и Эстонии.

Спустя восемь с половиной лет после пропажи, 2 июня этого года, Конецкую зафиксировала поисковая система в Сестрорецке Ленинградской области. Беглянку вызвали в управление криминалистики.

Женщина, которой сейчас 24 года, сообщила следователям, что самовольно ушла из больницы, потому что не хотела делать операцию.

«Этот план я разрабатывала около месяца. <…> Я не выходила почти на улицу, потому что знала, что меня ищут», — сказала она.

Согласно релизу СК, до 18 лет девушка тайно жила у подруги. По ее словам, никаких противоправных действий против нее не совершалось.

Shot пишет, что Конецкая жила у подруги во Всеволожске, а затем познакомилась с мужчиной и переехала к нему в Сестрорецк. По данным канала, она родила двоих детей, причем роды проходили дома. В публикации говорится, что Виктория не хочет общаться с родственниками.

Мать Конецкой Ольга рассказала петербургскому каналу «78», что пока говорила с дочерью только по телефону и та ей сказала: «Так получилось, что я ушла».

«Может, ей хотелось другой жизни. Может, кто-то подбил ее [на побег]. Где-то мы, родители, виноваты, может быть, что-то не так сделали», — предположила мать.

«Она мне просто сказала: “Голову вниз”»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры допроса Виктории Конецкой, где она подробно рассказала, как провела годы с момента побега из больницы. По ее словам, сбежать ей помогла подруга детства, «о которой особо никто не знал». Та заранее дала ей свой кнопочный телефон с предоплаченной сим-картой, а когда Виктория ей позвонила и сказала, что сбежит, предложила пожить у нее «чтобы не скитаться по улицам».

Девушка, которая изначально планировала скрыться хотя бы на несколько дней, вышла из больницы в чужой одежде через главный вход и встретилась с этой подругой.

«Она мне просто сказала: “Голову вниз”. И мы с ней шли так всю дорогу, все остальное я не вижу. Я только помню, как мы оказались в ее квартире-студии и жили там», — сообщила Конецкая.

Через семь месяцев они переехали в другу квартиру, при этом Виктория ехала в такси, все время опустив голову и смотря в телефон, чтобы ее лицо никто не заметил. Конецкая не хотела возвращаться к себе домой, и подруга разрешила ей жить у себя до совершеннолетия, после чего сбежавшая должна была восстановить документы.

После 18-летия, по рассказу девушки, она случайно во время прогулки познакомилась в «Макдоналдсе» с будущим мужем Дмитрием, который вскоре пригласил ее переехать к нему. По ее рассказу, вопрос восстановления документов «все откладывался» из-за бытовых забот и рождения детей.

«И в какой-то момент мы решили, что пока не будем восстанавливать документы, если критическое что-то не настанет, пока у нас [сын] не подрастет и его не надо будет отдавать в школу», — заключила Конецкая.

Как уточняет РЕН ТВ, у детей даже нет свидетельства о рождения, потому что Виктория рожала сама дома, а муж помогал принимать роды с помощью интернета. Источник телеканала утверждает, что одной из причин ее побега мог быть алкоголизм матери.