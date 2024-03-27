Подросткам из Удмуртии вручат знак «Горячее сердце» за спасение тонущего инвалида, в Новосибирске мужчина погиб во время тренировки на скалодроме, а в Пермском крае начали производить чипсы из оленьего мха. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Республика Удмуртия

15-летним подросткам из Удмуртии, которые спасли тонущего инвалида, вручат знак «Горячее сердце». Летом 2023 года гуляющие на берегу пруда ребята заметили, что в водоеме тонет мужчина. Несмотря на то, что подростки знали, что в этом месте пруда бьют холодные ключи и образуются водовороты, они все же бросились на помощь утопающему. Им удалось подхватить молодого человека и вытащить его на берег, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

У четырех жителей Ростовской области диагностировали ботулизм. По данным Роспотребнадзора, причиной отравления оказались домашние заготовки, консервированные грибы и овощи. Дончан призвали не покупать консервы и мясную продукцию домашнего копчения на рынках и в точках стихийной торговли. Им также напомнили, что нельзя консервировать испорченные продукты и нарушать технологию консервации, пишет rostovgazeta.ru.

Волгоградская область

Первый случай укуса клеща с начала текущего года выявили специалисты в Волгоградской области, сообщают novostivolgograda.ru. Членистоногое оказалось не заразным. Напомним, что клещи переносят ряд смертельно опасных заболеваний: таких, как боррелиоз, туляремию и даже лихорадку Ку.

Нижегородская область

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского впервые вошел в топ-30 самых медийных вузов России, пишет newsnn.ru. В рейтинге вуз расположился на 22-м месте с показателем 14 598. Первую строчку топа занимает МГУ.

Оренбургская область

В центре Оренбурга Роспотребнадзор закрыл кафе, в котором выявили немало нарушений, связанных с гигиеной на объекте общепита, пишет 56orb.ru. В частности, в заведении не соблюдались правила хранения и сроки годности продуктов и полуфабрикатов. Например, в емкостях для йогуртов обнаружили нашли мясо. Кроме того, в кафе отсутствовала программа контроля производства: владельцы и сотрудники заведения не задумывались о соблюдении поточности технологических процессов.

Краснодарский край

Супруга пропавшего у берегов Чили путешественника Виталия Елагина сообщила, что ее муж вышел на связь. Как пишет kubanpress.ru, 19 марта мужчина пропал с радаров и перестал слать сообщения родным.

Новосибирск

Новосибирец погиб во время тренировки на скалодроме. Как сообщил atas.info, мужчина занимался спортом на объекте возле гимназии №5 в Академгородке. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Челябинская область

Под Челябинском задержали таксиста, пытавшегося поджечь здание администрации. Как пишет kursdela.biz, мужчина поссорился с женой, которая работает в магазине в том же здании, где находится администрация, после чего решил плеснуть бензин в окно торговой точки и пытался поджечь ее, но у него ничего не получилось. Злоумышленника задержали.

Хакасия

Жителя Хакасии в четвертый раз привлекли к уголовной ответственности за пьяное вождение. Как пишет newkhakasiya.online, суд признал 62-летнего мужчину виновным и на пять месяцев поместил в колонию общего режима, а также лишил водительских прав на три года.

ХМАО

На въезде в Ямало-Ненецкий автономный округ появится комплекс для рентгеновского сканирования автомобилей, пишет muksun.fm. Мера призвана обеспечить дополнительный барьер для проникновения в регион запрещенных грузов. Рентген будет сканировать все, что ввозят в округ. Таким образом власти намерены пресечь трафик наркотиков, оружия и других запрещенных товаров.

Белгородская область

С начала весны в Белгородской области родилось 387 детей. Мальчиков и девочек за этот период появилось почти равное количество, рассказал bel.ru. В регионе теперь проживают Лия, Тея, Злата, Аврора и Стефания. Мальчики же получили имена Климентий, Аарон, Савелий и Даниэль.

Пермский край

В Пермском крае начали производить чипсы из оленьего мха. Два основных ингредиента лакомства — ягель и лесные ягоды. Ягель (олений мох) — это лишайники, которыми питаются северные олени. Его также называют оленьим мхом. Продукт выпускает туристический информационный центр «Басöк Парма». По словам основателя центра Максима Чугайнова, сейчас проходят испытания новой технологии, а в дальнейшем планируется наладить продажу чипсов в краевой столице, пишет properm.ru

Приморский край

Нейрохирурги Приморья провели сложнейшую операцию жителю Находки, который обратился к медикам по поводу грыжи шейного отдела позвоночника, пишет zr.media.Следствием подобного недуга являются сильные боли, онемение рук, а также частичная или полная слабость мышц. После успешного оперативного вмешательства пациента выписали на шестой день.