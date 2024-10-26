Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован в ветеринарную клинику, сейчас он лежит в кислородной камере в тяжелом состоянии. Об этом рассказала во «ВКонтакте» руководитель приюта для бездомных кошек «Матроскин» Галя Море.

Она отметила, что здоровье кота сильно пострадало из-за «жизни в тесной кладовке подвала, где его раскормили до близкого к смертельному весу».

«Прямо сейчас Крошик в больнице. Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере», — написала Море в субботу, 26 октября.

По ее словам, Крошик значительно сбросил вес, что позволило врачам разглядеть его внутренние органы на УЗИ.

«Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование. <…> Состояние Крошика стабильно тяжелое», — сказано в сообщении.

Пермского кота по кличке Крошик отправили на лечение в реабилитационный центр два месяца назад. Ранее он жил в подвале пермской больницы, куда жители приносили так много еды, что вес кота достиг 17 кг. В результате он уже не мог передвигаться, а ветеринары не могли сделать ему УЗИ: из-за чрезмерной жировой прослойки датчики оборудования не срабатывали.

Еще 13 сентября в посвященной Крошику группе рассказали, что кот уже похудел больше чем на 1 кг, что связано с выведением лишней жидкости и увеличением физической активности. На этой неделе стало известно, что с начала реабилитации Крошик похудел почти на 3 кг (до 14,2 кг) и уже «осваивает территорию реабилитационного центра», запрыгивая на пуфики и подушки.

История 14-летнего Крошика привлекла внимание не только россиян, но и жителей других стран. О нем написали такие издания, как британские Daily Mail и The Sun и американская New York Post.