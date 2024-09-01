У военных, получивших ранения в боевых действиях на Украине и обследованных зарубежными врачами, находят супербактерии, устойчивые к самым сильным антибиотикам. Об этом пишет британская газета The Times. В чем опасность таких инфекций, кому они грозят и из-за чего возникает устойчивость к противомикробным препаратам — в материале RTVI.

В статье приводится история 35-летнего солдата, получившего обширные осколочные ранения левой ноги в результате взрыва. Мужчина побывал в четырех украинских госпиталях, прежде чем попасть в больницу Святого Георгия в Лондоне. Обработав его раны, врачи обнаружили, что глубоко внутрь проникла бактериальная инфекция.

Они применили пять различных антибиотиков, однако раны военного продолжали гноиться. Тогда медики включили в схему лечения еще четыре препарата, в том числе колистин, который применяется в случаях, когда «ничто другое не помогает». Но и эти препараты дали только ограниченный эффект, пишет газета. В результате военному пришлось ампутировать ногу до колена.

Консультант по инфекционным заболеваниям доктор Люк Мур, привлеченный к оказанию помощи солдату, описал устойчивость бактерий к противомикробным препаратам как «скрытую пандемию». Медики считают, что военный заразился в одном из украинских госпиталей.

«Заражение самыми трудноизлечимыми бактериями происходит не рядом с канавой на поле боя, а почти всегда в медицинских учреждениях», — отметил Мур.

По данным Times, аналогичные случаи отмечались в больницах Норвегии, Нидерландов и Германии, где лечились раненые на Украине солдаты. Профессор клинической бактериологии в Лундском университете Швеции Кристиан Рисбек в 2023 году протестировал образцы 141 пациента, проходившего лечение в украинских больницах. Восемь образцов принадлежали новорожденным детям с пневмонией. В девяти образцах бактерии были устойчивы ко всем доступным антибиотикам.

«Я никогда не видел такой устойчивости. Это худшее, что я видел. Это очень, очень устойчивые бактерии», — заявил ученый.

В больницах, где люди со множеством инфекций сосредоточены в одном месте без надлежащих процедур контроля, особенно высока вероятность того, что бактерии начнут вырабатывать резистентность к антибиотикам, объяснил профессор эволюции и микробиологии Оксфордского университета Крейг Маклин.

Дальнейшая эволюция бактерий и их невосприимчивость к лекарствам поставят под угрозу даже обычную медицинскую помощь, отметил доктор Мур. Например удаление миндалин ребенку будет угрожать его жизни.

«Это угрожает нашей способности проводить простые хирургические операции и проводить химиотерапию пациентам с онкологическими заболеваниями», — перечислил Мур.

В сентябре 2024 года пройдет совещание высокого уровня Генассамблеи ООН по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам.

В конце 2023 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Министерство здравоохранения Украины опубликовали результаты совместного исследования 353 пациентов в больницах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей.

Оно показало, что на фоне военных действий на Украине распространилась устойчивость к противомикробным препаратам. По данным исследования, примерно у 60% пациентов были инфекции, резистентные к карбапенемам ― антибиотикам широкого спектра действия, которые обычно эффективны против бактерий, невосприимчивых к другим антибиотикам.

Всплеск случаев обнаружения супербактерий на Украине вызван сочетанием нескольких факторов, отмечается в исследовании. Показатели устойчивости к противомикробным препаратам и до начала военных действий были высоки, а после их начала выросло число «травматических ранений» и увеличилась нагрузка на медицинские учреждения.

Это «приводит к увеличению числа случаев обнаружения организмов с множественной лекарственной устойчивостью, которые распространяются в Европе», говорится в отчете.