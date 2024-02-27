Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, сообщило издание Globe. Поврежденные кабели обеспечивали интернет-коммуникации между странами Европы и Азии. Подобные атаки в будущем могут грозить глобальными последствиями, вплоть до обрушения фондовых рынков, рассказал RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В результате атаки йеменских хуситов на подводные кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN серьезные проблемы с интернетом испытали на себе пользователи в Индии и странах Персидского залива. По словам Эльдара Муртазина, речь идет о трансферных каналах, которые обеспечивают хорошую связь и низкую задержку сигнала, однако не являются определяющими.

«Давайте посмотрим на какую-нибудь международную корпорацию — Google, Microsoft и так далее. У всех сервисы построены с учетом резервирования. То есть, они используют те каналы, которые были атакованы, и запасные каналы. В итоге получается, что как только у вас пропадает резерв, ваш сервис становится не гарантированным. Сервис для конкретного региона может просто лечь», — сказал он.

Другим негативным последствием атаки на кабели может стать увеличение цен на интернет-услуги, отметил эксперт.

«Когда резерв пропадает, стоимость услуг резко возрастает, потому что нагрузка на существующие каналы возрастает. В итоге потребитель в конкретных странах начнет за те или иные услуги платить больше. Это не сразу происходит, но это происходит, учитывая скорость восстановления каналов — до двух месяцев в среднем», — пояснил он.

Говоря о безопасности кабелей, Муртазин обратил внимание, что информация о маршрутах прокладки находится в свободном доступе.

«Морские подводные коммуникации достаточно легко найти, так как их никто не скрывал. Более того, исходили из предположения, что информация должна быть публичной, чтобы охранную зону кабеля никто не повреждал, чтобы там не бросали якорь корабли, не велись бурильные работы и так далее», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент никто не занимается их охраной.

«Это тысячи километров кабелей, которые имеют бронированную оплетку. Но эта оплетка рассчитана на случайное повреждение, она не рассчитана на воздействие взрывчатых веществ. Кабель можно атаковать в любом участке», — подчеркнул Муртазин.

Ориентировочная стоимость подобной атаки, по его словам, может составить около $1 млн. При этом для нанесения серьезного урона необходимо простое механическое воздействие, осуществить которое может небольшая организация или даже группа частных лиц.

«При согласованной атаке на каналы связи в нескольких точках мира можно обрушить фондовые рынки. На этом можно сыграть и заработать много денег, зная, что фондовый рынок упадет. Скорее всего, эти новости об атаках хуситов приведут к тому, что кто-то попытается реализовать такой сценарий в жизни», — заключил Муртазин.