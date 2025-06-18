Официальный представитель движения «Ансар Аллах» Мохаммед аль-Бухаити заявил, что йеменские хуситы присоединятся к Ирану в военном конфликте против Израиля, пишет Al Jazeera.

«Мы вмешаемся, чтобы поддержать Тегеран в борьбе с сионистской агрессией, как мы поддерживали наших братьев в Газе», — сообщил он.

Al Jazeera отмечает, что хуситы осуществляют атаки с использованием дронов и ракет по Израилю в рамках кампании, которая, по их словам, направлена ​​на оказание давления на страну с целью прекращения войны в секторе Газа.

За последние несколько дней ракетные запуски хуситов совпали с иранскими пусками по Израилю, пишет издание.

13 июня израильская армия начала наносить авиаудары по территории Ирана, утверждая, что целью являются ядерные объекты, инфраструктура и военное командование республики. В ответ иранские военные атаковали города Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет.

С начала войны между Израилем и ХАМАС хуситы обстреливают Израиль баллистическими ракетами и беспилотниками, а также нападают на торговые суда в Красном море.

В июле 2024 года беспилотник хуситов ударил по зданию в центре Тель-Авива, тогда один человек погиб и несколько были ранены — это была первая смертоносная атака такого рода на территории Израиля. В мае 2025 года баллистическая ракета хуситов попала в район главного аэропорта Израиля Бен Гурион, что вызывало сбой в авиасообщении.