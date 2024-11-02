Исполняющий обязанности главы Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Иван Биль погиб 1 ноября при столкновении со встречным автомобилем полиции. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на Госавтоинспекцию Сахалинской области.

По предварительным данным, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, Биль совершил попытку обгона попутной машины на 282 км трассы Южно-Сахалинск — Оха и «не убедился в безопасности маневра».

При столкновении со встречным автомобилем полиции «с последующим опрокидыванием» чиновник погиб на месте, еще два человека пострадали. По факту произошедшего была организована проверка.

«На 43 году жизни в результате автомобильной аварии трагически погиб исполняющий обязанности руководителя Сахалинского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Иван Владимирович Биль», — говорится в официальном сообщении на сайте Ростехнадзора.

В ведомстве рассказали, что на протяжении трех лет Биль «замещал должность заместителя руководителя управления». В последние полгода он исполнял обязанности начальника управления.

«За время работы проявил себя специалистом, обладающим высоким профессионализмом и ответственностью, умеющим правильно организовать работу коллектива, четко и в срок выполнить поставленные задачи. Иван Владимирович был прекрасным человеком, ответственным руководителем, любящим супругом и отцом. Таким он навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — добавили в Ростехнадзоре.

Коллектив Ростехнадзора выразил глубокие соболезнования родным и близким Ивана Биля.