Басманный районный суд Москвы отправил под арест исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Марзаев арестован на два месяца — до 30 ноября. По версии следствия, и.о. вице-премьера получил взятку в размере 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и помощь в заключении госконтрактов на строительство дорог.

Посредником при передаче взятки следствие считает бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, задержанного в мае. Он находится под домашним арестом.

По данным «Коммерсанта», в деле Марзаева также фигурируют депутат Курултая Башкирии, гендиректор компании «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов и совладелец «Дортрансстроя» Марат Латыпов и водитель Марзаева. Их арестовали в июне.

Алан Марзаев в разные годы работал в системе налоговой службы и управлении президента России по внутренней политике, возглавлял башкирское ГКУ «Управление дорожного хозяйства», был помощником главы Башкирии, министром транспорта республики, а также и.о. министра ЖКХ. В 2022 году был назначен вице-премьером башкирского правительства. На этом посту Марзаев курировал вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.