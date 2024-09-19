Помощник председателя правительства, экс-премьер Чечни Муслим Хучиев призвал исключить из школьных учебников теорию Дарвина, поскольку, по его словам, она «ошибочна» и способствует «духовному разложению детей». С таким предложением Хучиев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать», — сказал Хучиев в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета (цитата по РБК).

По словам Хучиева, все религии «признали», что теория Дарвина «противоречит религиозному воспитанию». «Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — добавил он.

Кравцов пока не ответил на такое предложение, пишет РБК.

Чарльз Дарвин заложил основу современной эволюционной теории. В 1859 году он сформулировал теорию естественного отбора, согласно которой выживают наиболее приспособленные особи. В 1871 году Дарвин опубликовал труд, в котором привел аргументы в пользу эволюционного развития человечества от обезьяноподобных предков.

О том, что теория эволюции Чарльза Дарвина «совершенно ненаучна», в 2019 году говорил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он отмечал, что нужно либо «принять библейское учение», либо «продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара».

В то же время доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский ранее говорил, что противники дарвиновской теории «застряли в XIX веке, они попросту безграмотны». По его словам, пока хоть каких-то «звеньев» в эволюционной цепочке недоставало, «было интересно», но сейчас, «когда все найдено», «даже скучно жить».

Февральский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян — 62% — выступают за то, чтобы в школах преподавали и дарвинизм, и креационизм. Как показал опрос, 39% россиян считают, что современная наука пока не в состоянии ответить на вопрос о происхождении человека.

В то же время 28% респондентов выразили мнение, что человек произошел от обезьяны в ходе естественной эволюции. В противовес им, 23% считают, что человек был создан богом или другими высшими силами.