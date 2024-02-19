Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в качестве обязательного атрибута школьной формы аналог пионерского галстука. Соответствующее обращение он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова. RTVI попросил оценить эту идею депутатов Госдумы, заслуженного учителя России и директора Национальной родительской ассоциации.

Первый зампред думского комитета по просвещению Олег Смолин (КПРФ), член того же комитета Анатолий Вассерман (СРЗП) и заслуженный учитель России, директор школы №109 Евгений Ямбург увидели в идее коммерческий интерес.

По словам Смолина, вопрос о школьной одежде в такой большой стране, как Россия, более-менее урегулирован и законодательство учитывает, что в разных регионах могут быть свои представления об этом. Он также отметил, что форма часто является способом отличия учебных заведений друг от друга.

«Мне кажется, устанавливать единую форму по всей стране от Москвы до самых до окраин было бы неправильно, не говоря уже о том, что если государство устанавливает единую форму, то оно должно позаботиться о том, чтобы оплатить ее приобретение, по крайней мере детям из семей с низкими доходами», — заявил депутат-коммунист.

По мнению Вассермана, хотя предложение, исходящее от коммерсанта, «неизбежно коммерческое», вопрос скорее в том, чтобы ввести некий знак принадлежности к общественной организации, которая была бы нацелена на воспитание молодежи.

«Сейчас у нас такая организация только формируется — “Движение первых”. Вероятно, когда она сформируется полностью, она введет какие-то знаки принадлежности, возможно, это будет галстук», — предположил Вассерман.

Что касается просто школьной формы, депутат не видит необходимости вводить единый для всех атрибут. При этом он допустил, что в ходе дальнейшего обсуждения идею могут счесть целесообразной.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) отметил, что символы идентичности в виде одинаковых рюкзаков, кепок и так далее есть, например, в системе образования Японии. В России, где и так много «напряженных дискуссий» вокруг школьной формы, вопрос о том, чтобы заставить всех купить одинаковые галстуки, требует «тщательного анализа», сказал он.

«Отношение скептическое. Не у всех есть деньги. Где-то требования жесткие. Думаю, следует обсудить с родительским сообществом, рассмотрев через призму имеющихся сегодня проблем с приобретением школьной формы», — считает Нилов.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург назвал инициативу Ветрова «корыстной». Он напомнил, что каждая школа сама решает вопрос о форме с учетом своих традиций и материального благосостояния семей школьников.

«Все это чисто желание заработать деньги. Я никакого смысла в этом не вижу, тем более тот же [министр просвещения] Кравцов говорит о том, что форма должна быть единой в школе, но не единообразной по всей стране, потому что климатические условия разные, материальное положение разное и т.д. Поэтому я к этому отношусь как к пустому разговору», — заявил Ямбург.

Исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская сообщила, что есть часть родителей, которые не возражают против возвращения пионерских галстуков. Но большинство все-таки склоняются к тому, что «это немножко пережитая идея».

По ее словам, важно ориентироваться не только на родительское решение, но и на соответствие желаниям ребенка, потому что «не каждый ребенок захочет носить то, что ему не нравится».