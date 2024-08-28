В России следует усилить контроль за серыми зарплатами и деятельностью самозанятых, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил о новом законе о занятости, в рамках которого, у регионов появились дополнительные обязанности по борьбе с серой занятостью.

«Недавно был принят новый закон о занятости, где регионам прописали новые дополнительные обязанности и дали инструменты, чтобы бороться с серой, черной занятостью. Надо понимать, что работники вынуждены работать в серой, черной зоне исходя из отсутствия альтернативы и вынуждены подчиниться, играя по правилам работодателя», — сказал Нилов.

По словам парламентария, работодатели это делают, чтобы уйти от налогов и взносов. Нилов пояснил, что, когда появился льготный налоговый режим для самозанятых, работников стали переводить в гражданско-правовые отношения.

Позже, были приняты поправки, которые запрещают самозанятым оказывать услуги юридическому лицу, у которого они работали до этого в течение трех лет, отметил он.

«Вопрос серых, черных зарплат и зарплат в конверте — это проблема не только нашего рынка труда», — сказал Нилов.

По его мнению, страдает от серой и черной занятости прежде всего работник. Депутат напомнил, что многие неофициальные работники пострадали в пандемию, так как не могли претендовать на полноценную оплату.

Министерство экономического развития России ранее предложило расширить список критерий, указывающих на то, что работодатель используют практику «зарплат в конвертах», писал РБК. Также ведомство хочет усилить контроль за переводом сотрудников в самозанятые. Соответствующее письмо направлено на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова.

ФНС в 2022 году предупреждала, что нельзя подменять трудовые отношения работодателя и работника фиктивным договором с самозанятым в целях налоговой экономии. Такая экономия, отмечает издание, возможна, так как по закону компании могут заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера (ГПХ), в этом случае не нужно платить за работника-предпринимателя НДФЛ и страховые взносы. Если контрольные органы выявят подмену, то договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые и компаниям придется доначислить в бюджет НДФЛ и взносы, а также штрафы.