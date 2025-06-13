Правоохранители задержали в Иркутской области бывшую бортпроводницу, которая раскритиковала День России и пожелала смерти российским военным. Ранее женщина записала видео, в котором извинилась за свои критику.

В ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали в Иркутске женщину, которая записала видео, где «произносила дискредитирующие слова в адрес вооруженных сил РФ и негативно отзывалась о Дне России».

В полиции отметили, что задержанная — 35-летняя жительница города Шелехов. Раньше она работала бортпроводницей, имеет судимость (по какой статье, не уточняется).

«Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка. При этом гражданка вела себя неадекватно, била дверь с внутренней стороны, выражалась нецензурной бранью и сообщила, что может навредить себе. Для ее вызволения спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов», — добавили в ведомстве.

Кроме того, как рассказали правоохранители, женщина «вела себя неадекватно и вызывающе, а также несколько раз пыталась убежать», пока она общалась с силовиками и когда ее отвозили в отдел полиции. Ее доставили в психоневрологический диспансер, где она «прошла процедуру для установления состояния опьянения или употребления запрещенных веществ».

Издание IrCity пишет, что задержанную зовут Мария Махмутова. На видео, которое опубликовало МВД, женщина говорит, что у нее «600 сообщений только в VK», а один из правоохранителей забирает у нее нож.

Замглавы Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области, глава регионального отделения «Народного фронта» Елена Зубун сообщила, что о видео ей сообщили военные, которые поделились с ней «своим возмущением по поводу гнусных высказываний блогера из Иркутска в адрес нашей страны и самих военнослужащих».

«Мы считаем такие слова отвратительными и недопустимыми. Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, “героиня” ролика понесет заслуженное наказание», — заявила она.

В телеграм-канале «Народный фронт/Иркутская область», репост сообщения которого сделала полиция, также отмечалось, что в День России в Иркутске женщина, находясь в сквере Кирова, записала видео, в котором «раскритиковала праздник и российских военнослужащих».

«Сказала, что “гордиться нечем”, и обвинила военных в убийствах ради личной выгоды. Также оскорбила их награды, назвав “клеймом убийц”, и заявила, что их дети “будут страдать”», — заявили в организации.

Ранее блогерша записала видео, в котором заявила, что не понимает, почему нужно гордиться Днем России, и назвала «убийцами» российских военных.

«Ваши дети впоследствии будут от этого страдать, я вам обещаю. Вы устроили своим детям райскую жизнь. К сожалению, дети родителей не выбирают. А вот вы выбираете, как вам жить по совести, по достоинству. Только вы недостойно живете», — заявила она.

Также жительница Иркутской области сообщила, что «выпьет вина», когда участники СВО «сдохнут».

После того, как видео распространилось в Сети и вызвало резонанс, женщина удалила ролик, а движение «Зов народа» направило обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить жительницу Иркутска на экстремизм.

В СУ СК по региону сообщили, что начали проверку по факту публичной дискредитации российской армии из-за видео, на котором «женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к Вооруженным Силам РФ».

Сама блогерша в это время записала видео с извинениями. В нем, со слезами на глазах, она призналась, что не может оставить своего ребенка без матери, и пригрозила навредить себе.