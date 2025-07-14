Видеоаналитику на основе искусственного интеллекта (ИИ) для контроля соблюдения правил безопасности в аэропортах разработала российская компания NtechLab. Пилотный проект по внедрению сервиса успешно проведен в одном из московских аэропортов. Сейчас идет подготовка внедрения ИИ и в российских регионах, сообщили RTVI в пресс-службе компании.

NtechLab — мировой лидер в разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта и победитель международных конкурсов. Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем 70 регионах России, разрабатывая решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

Как сообщили в пресс-службе компании, нейросеть будет в реальном времени анализировать видеопоток, поступающий с камер наблюдения аэропорта, на предмет возникновении потенциально опасных ситуаций. К примеру, ИИ сможет оперативно выявить тех пассажиров, которые случайно окажутся на летном поле вне автобуса или трапа.

Кроме того, нейросеть будет следить за транспортной безопасностью: выявлять неправильную парковку служебной техники на перроне или переход дороги сотрудниками аэропорта в неположенном месте. Также ИИ поможет сотрудникам аэропорта «заметить пассажиров, которые пытаются пройти мимо рамок в зоне досмотра аэропорта и выявить тех, кто планирует покинуть здание через запрещенную зону».

«Наш продукт обладает широкими возможностями, одна из сфер использования — транспортная безопасность. Это универсальный инструмент, который бережет и самих пассажиров, и сотрудников аэропортов. ИИ может применяться и для оперативного определения загрузки пассажирами терминалов — такая функция будет особо полезна в часы-пик или в высокий сезон», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В компании также уточнили, что новое решение разрабатывалось с учетом опыта применения ИИ как в малых, так и крупных аэропортах России и зарубежных стран.