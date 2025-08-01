Правительство России установило новый класс воздушного пространства для беспилотников, обозначив его латинской буквой H. Постановление о соответствующих изменениях в Федеральные правила использования воздушного пространства страны подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно документу, к классу H отнесены следующие части воздушного пространства:

от 0 до 150 м от земной или водной поверхности — для таких высот будет действовать максимально упрощенный порядок использования беспилотных воздушных судов (БВС) взлетной массой до 30 кг, при их визуальной видимости план полетов не нужен;

специально выделенные для полетов БВС маршруты на высотах до 3050 м — для них введен разрешительный упрощенный порядок.

Публиковать информацию о маршрутах и условиях их использования поручено Росавиации. На сайте ведомства наглядно показано, как будет выглядеть воздушное пространство с учетом полетов беспилотников.

Коридоры для логистических перевозок беспилотниками от точки до точки будут устанавливаться заблаговременно, срок подачи плана полетов в ближайшей перспективе обещают сократить до 1-2 часов, поясняется в телеграм-канале правительства. Пилотируемым воздушным судам, которые используют правила визуальных полетов, разрешается пересекать маршруты, выделенные для БВС.

Установить отдельный класс воздушного пространства для беспилотников поручил президент Владимир Путин по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в январе этого года. В правительстве отметили, что решение особенно важно в условиях растущего спроса на использование беспилотников в различных гражданских отраслях экономики, включая транспортную систему.

По оценке главы Росавиации Дмитрия Ядрова, после появления класса H регулярность полетов БВС существенно вырастет, что будет способствовать снижению цены летного часа и расширению объема их использования.

«Перед маркетплейсами открывается возможность для эффективного внедрения дронов в свою логистику, а у провайдеров услуг беспилотного мониторинга, к примеру, трубопроводов, повысится конкурентоспособность по отношению к традиционным авиационным компаниям», — сказал он.

По данным главы Минтранса Андрея Никитина, в первой половине года число полетов гражданских беспилотникв выросло на 26%.

Как отметили в правительстве, Россия — одна из немногих стран, утвердивших отдельный класс воздушного пространства для дронов.

В России класс H стал четвертым — до сих пор были классы A, С и G. Для воздушного пространства класса А действуют правила полетов только по приборам с обязательным диспетчерским обслуживанием (верхнее воздушное пространство), в классе C — по приборам и правилам визуальных полетов с обязательным диспетчерским обслуживанием (нижнее воздушное пространство), в классе G — по приборам и правилам визуальных полетов с обеспечением полетно-информационным обслуживанием по запросу.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков сделал прогноз, что «дронономика» станет одной из главных тем ПМЭФ в ближайшие годы.