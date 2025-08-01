Правительство России установило новый класс воздушного пространства для беспилотников, обозначив его латинской буквой H. Постановление о соответствующих изменениях в Федеральные правила использования воздушного пространства страны подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно документу, к классу H отнесены следующие части воздушного пространства:

  • от 0 до 150 м от земной или водной поверхности — для таких высот будет действовать максимально упрощенный порядок использования беспилотных воздушных судов (БВС) взлетной массой до 30 кг, при их визуальной видимости план полетов не нужен;
  • специально выделенные для полетов БВС маршруты на высотах до 3050 м — для них введен разрешительный упрощенный порядок.

Публиковать информацию о маршрутах и условиях их использования поручено Росавиации. На сайте ведомства наглядно показано, как будет выглядеть воздушное пространство с учетом полетов беспилотников.

Коридоры для логистических перевозок беспилотниками от точки до точки будут устанавливаться заблаговременно, срок подачи плана полетов в ближайшей перспективе обещают сократить до 1-2 часов, поясняется в телеграм-канале правительства. Пилотируемым воздушным судам, которые используют правила визуальных полетов, разрешается пересекать маршруты, выделенные для БВС.

Артем Краснов / Коммерсантъ

Установить отдельный класс воздушного пространства для беспилотников поручил президент Владимир Путин по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в январе этого года. В правительстве отметили, что решение особенно важно в условиях растущего спроса на использование беспилотников в различных гражданских отраслях экономики, включая транспортную систему.

По оценке главы Росавиации Дмитрия Ядрова, после появления класса H регулярность полетов БВС существенно вырастет, что будет способствовать снижению цены летного часа и расширению объема их использования.

«Перед маркетплейсами открывается возможность для эффективного внедрения дронов в свою логистику, а у провайдеров услуг беспилотного мониторинга, к примеру, трубопроводов, повысится конкурентоспособность по отношению к традиционным авиационным компаниям», — сказал он.

По данным главы Минтранса Андрея Никитина, в первой половине года число полетов гражданских беспилотникв выросло на 26%.

Сергей Булкин / ТАСС

Как отметили в правительстве, Россия — одна из немногих стран, утвердивших отдельный класс воздушного пространства для дронов.

В России класс H стал четвертым — до сих пор были классы A, С и G. Для воздушного пространства класса А действуют правила полетов только по приборам с обязательным диспетчерским обслуживанием (верхнее воздушное пространство), в классе C — по приборам и правилам визуальных полетов с обязательным диспетчерским обслуживанием (нижнее воздушное пространство), в классе G — по приборам и правилам визуальных полетов с обеспечением полетно-информационным обслуживанием по запросу.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков сделал прогноз, что «дронономика» станет одной из главных тем ПМЭФ в ближайшие годы.

«Это неизбежное будущее, потому что дроны — это не только власть, это вырвавшийся на свободу искусственный интеллект. Пока мы общаемся с ИИ через стекло смартфона, но на самом деле дроны — это ИИ, который может вам влететь в форточку. И, собственно говоря, часто влетает — пока в немирных целях, а нам нужно сделать так, чтобы он умел это делать в более мирных сценариях», — заявил он.