Товары российского производства — от средств для волос до шоколада — с большими скидками попадают на полки онлайн-маркетов Сингапура, хотя многие компании избегают вести бизнес с Россией из-за ее военной операции на Украине, пишет Bloomberg.

По его данным, на сингапурских маркетплейсах Lazada и Redmart компании Alibaba Group Holding Ltd. продаются несколько товаров российского производства, в том числе 120-граммовые банки лососевой икры за 11 сингапурских долларов (около 700 рублей) и кондиционер для волос по 2,49 сингапурских доллара (примерно 160 рублей) за 400 мл.

В других онлайн-магазинах Сингапура банки икры аналогичной емкости стоят от 15,90 до 44 сингапурских долларов (1000-2800 рублей). Shopee — дочерняя компания Sea Ltd. — продает российские вафельные торты и молочный шоколад с фундуком по «выгодным ценам».

В то время как многие страны запретили импорт российской продукции, санкции со стороны Сингапура ограничиваются запретом на сбор средств в пользу правительства России и экспорт продукции, которая может напрямую способствовать «военным усилиям» российских войск на Украине. Запрета на импорт российских товаров и их продажу на сингапурском рынке нет.

Большинство продающихся в Сингапуре российских продуктов, как утверждает Bloomberg со ссылкой на данные с этикеток, были поставлены из Китая, который также не вводил санкции в отношении России. Представители Lazada и Shopee не ответили на просьбы издания о комментариях.

По данным Йельской школы менеджмента, более 1000 международных компаний во всем мире публично заявили, что добровольно уходят из России. Сингапур решительно осудил боевые действия на Украине, а в 2023 году занимавший тогда пост премьер-министра Ли Сянь Лун заявил, что Россия, начав военную операцию, нарушила устав ООН и международное право.

«Сингапурцы, возможно, и против российского вторжения в Украину, но они не против российских товаров. В Сингапуре торговля является нашей жизненной силой. Мы торгуем со всеми странами, нравится нам это или нет», — заявил посол по особым поручениям в Министерстве иностранных дел Сингапура Томми Ко.

Старший преподаватель Школы социальных наук Сингапурского университета менеджмента Сован Патра признал, что свойственный сингапурцам прагматизм, очевидно, привел к расхождению между их моральной позицией по поводу событий на Украине и практически отношением к покупке дешевых российских товаров. По его словам, сингапурцы «обычно не из тех людей, которые что-то бойкотируют».