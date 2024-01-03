Крупнейшая проблема, которая стоит перед человечеством, это демографический коллапс, написал в социальной сети X (ранее Twitter) ее владелец, американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX.

Поводом для заявления Маска стала публикация одного из пользователей соцсети, выложившего информацию о снижении рождаемости в Южной Корее, Китае, Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Италии, Нидерландах и штате Индиана.

Пользователь также написал, что «демографический коллапс представляет собой крупнейшую угрозу цивилизации», и прикрепил к своему сообщению изображение Илона Маска с плакатом «Демографический кризис — это реальность».

«Крупнейшая проблема человечества — это демографический коллапс», — прокомментировал эту публикацию Маск.

В декабре Маск выступил с аналогичным заявлением на празднике итальянской правой партии «Братья Италии», где он предупредил о необходимости рожать детей, чтобы сохранить культуры Италии, Франции и Японии.