Газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, в котором утверждается, что американский бизнесмен Илон Маск якобы страдает от наркотической зависимости. Как сообщили изданию сотрудники Tesla и SpaceX, склонность миллиардера к наркотическим веществам вызывает опасение у топ-менеджеров основанных им компаний. Маск, в свою очередь, отверг обвинения в регулярном употреблении наркотиков.

По словам бизнесмена, на протяжении трех лет он сдавал выборочные тесты на запрещенные вещества.

«После той единственной затяжки с [американским телеведущим Джо] Роганом я согласился по просьбе NASA пройти трехлетнее выборочное тестирование на наркотики. Не было обнаружено даже следов наркотиков или алкоголя», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее адвокат основателя Tesla и SpaceX Алекс Спиро сказал, что Маск «никогда не проваливал тесты [на наркотики]». Помимо этого, он заявил, что материал WSJ содержал «ложные факты».

О чем говорится в материале WSJ

7 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Tesla и SpaceX сообщила, что Маск якобы употребляет наркотики, в числе которых ЛСД, кокаин, экстази, кетамин и другие. Члены советов директоров компаний выразили опасение, что зависимость бизнесмена может сказаться на прибыли и активах компаний, утверждается в материале.

По данным WSJ, в период с 2018 года по 2021 год Маск посещал закрытые частные вечеринки, на которых употреблял запрещенные вещества. Как пишет газета, зачастую на таких мероприятиях не разрешали вести съемку или забирали мобильные телефоны.

В статье WSJ говорится, что коллеги и друзья Маска привыкли к его резким высказываниям, однако в конце 2017 года на корпоративном мероприятии в его поведении заметили изменения. Тогда сотни сотрудников SpaceX прождали предпринимателя около часа, а когда он все же вышел на сцену, его речь была невнятной. Присутствовавшие утверждают, что бизнесмен «бессвязно бормотал» около 15 минут, после чего инициативу перехватила президент компании Гвинн Шотвелл.

По словам источников WSJ, один из бывших директоров Tesla Линда Джонсон Райс была настолько разочарована экстравагантным поведением Маска и опасениями по поводу употребления им наркотиков, что не стала баллотироваться на переизбрание в совет директоров компании в 2019 году.

Близкие к Маску люди в разговоре с WSJ заявили, что бизнесмен якобы продолжает употреблять наркотические вещества, особенно кетамин. Они выразили обеспокоенность тем, что приписываемая миллиардеру склонность к употреблению наркотиков может нанести вред его здоровью и ущерб бизнесу.

Ранее газета сообщала, что Маск принимает микродозы кетамина для лечения депрессии, а также полные дозы на вечеринках. Сам бизнесмен в июне 2023 года подтверждал, что употребляет кетамин. В то же время он заявил, что антидепрессанты «зомбируют людей».

Несмотря на массовые опасения коллег и друзей по поводу состояния Маска, близкие к управлению его компаний люди говорят, что инвесторы часто закрывали глаза на употребление наркотиков, особенно в периоды, когда Tesla показывала хорошие результаты. The Wall Street Journal подчеркивает, что акции Tesla выросли примерно на 1000% за последние пять лет, тогда как выручка SpaceX также демонстрировала рост.

Среди прочего, WSJ указывает, что незаконное употребление наркотиков может считаться нарушением федеральной политики, что способно поставить под угрозу государственные контракты SpaceX на миллиарды долларов. Маск, как отмечает издание, потенциально подвергает риску активы инвесторов на сумму около $1 трлн, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы США.