С 1 июля в Казахстане начнутся официальные продажи физическим лицам терминалов Starlink. Это стало возможным после подписания компанией Илона Маска соглашения о соблюдении всех требований местного законодательства. До этого Starlink работал в стране ограниченно, лишь поставляя услуги спутникового интернета в сельские школы. При этом стоимость оборудования и возможность покупки терминалов жителями соседних государств, включая Россию, не объявляется.

Министерство цифрового развития Казахстана и компания Starlink подписали соглашение о соблюдении требований казахского законодательства при предоставлении спутникового интернета на территории страны. Это открывает компании Илона Маска возможность не только начать в Казахстане официальное подключение к спутниковому интернету, но и открыть коммерческие продажи своего оборудования.

До подписания соглашения, Starlink работал в Казахстане лишь в пилотном режиме, предоставляя услуги спутникового интернета только для сельских школ. Для физических лиц, услуга была официально недоступна, также как и возможность приобретать, использовать и регистрировать терминалы.

Подписанный документ предусматривает запуск продаж спутниковых терминалов Starlink уже в третьем квартале 2025 года.

«Компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету», — прокомментировал соглашение министр цифрового развития Жаслан Мадиев.

Как отмечают в министерстве, реализация проекта с компанией Маска станет «важным шагом в обеспечении удалённых и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом».

При этом ни в министерстве цифрового развития, ни в Starlink не называют стоимость, а также условия приобретения оборудования, в том числе — возможность его покупки на территории Казахстана гражданами других государств.

«В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей», — говорится в официальном сообщении министерства.

Илья Никитин