Американский бизнесмен и владелец соцсети Х (ранее Twitter) Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру предложил норвежский депутат Мариус Нильсен, пишет газета Daily Mail.

По словам парламентария, он выдвинул кандидатуру Маска за то, что тот предоставляет возможность выражать свои взгляды и защищает свободу слова в «постоянно поляризующемся мире». Норвежский депутат отметил и созданные компанией бизнесмена спутниковые системы Starlink.

«Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или руководит, направлены на улучшение общества, расширение знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на глобальном уровне, помогли сделать мир более взаимосвязанным и безопасным», — заявил Нильсен.

Как сообщает Daily Mail, шорт-лист номинантов 2024 года будет представлен Нобелевским комитетом Норвегии в марте. Комитет представляет собой анонимную группу из пяти человек, назначаемых парламентом страны.

По информации издания, кроме Илона Маска в числе других номинантов на Нобелевку представлены генеральный секреатарь НАТО Йенс Столтенберг, глава ООН Антониу Гутерриш, папа Римский Франциск, президент Колумбии Густаво Петро, бывший президент США Дональд Трамп, британский эколог Дэвид Аттенборо, австралийский активист Джулиан Ассанж и палестинская журналистка Хинд Худари.

В 2023 году Нобелевскую премию мира присудили заключенной в иранской тюрьме правозащитнице Наргес Мохаммади. Нобелевский комитет удостоил ее премии «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за борьбу за права человека и свободу для всех».