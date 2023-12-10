Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет блогера с гражданством Чили и США Гонсало Лира в оправдании «российской агрессии», пишет «Страна.ua» со ссылкой на ответ пресс-службы ведомства. Сейчас мужчина арестован и находится в Харькове, подчеркнули в СБУ. Ранее судьбой американца заинтересовался бизнесмен Илон Маск.

В СБУ объяснили, что Лира в своих видео, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами обстреливают собственные территории и называл украинский режим «неонацистским». Против него возбудили дело по ст. 436-2 украинского Уголовного кодекса (оправдание и признание «агрессии России против Украины»). Ранее спецслужба утверждала, что Лира также снимал военных ВСУ на камеру и оскорблял их.

Пресс-служба СБУ уточнила, что в мае 2023 года суд избрал Лире меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. После того, как за Лира внесли залог, его отпустили под домашний арест. Позднее блогер попытался на велосипеде уехать с территории Украины через границу с Венгрией, утверждает СБУ. Там мужчину «не пропустили», а позднее отправили в харьковское СИЗО. Рассмотрение его дела в суде запланировано на 12 и 21 декабря.

10 декабря на странице Илона Маска в социальной сети X (бывший Twitter) появился пост с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснить ситуацию вокруг Лира. Так миллиардер прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что блогер с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику украинского лидера, а президент США Джо Байден, по его словам, одобряет такие действия.

«Американский гражданин сидит в тюрьме на Украине после того, как мы отправили более $100 млрд? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас есть серьезная проблема», — написал Маск.

Миллиардер попросил украинского лидера «просветить американский народ» по этому вопросу.