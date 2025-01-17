Крушение сверхтяжелой ракеты Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Об этом сообщил основатель и владелец компании SpaceX Илон Маск.

«По предварительным данным, имела место утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя», — написал он в соцсети X.

По словам Маска, помимо дополнительной проверки на наличие утечек, инженеры компании добавят систему пожаротушения и, возможно, увеличат площадь вентиляционного отверстия.

Глава SpaceX назвал перенос следующего тестового запуска Starship из-за аварии маловероятным.

Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя Starship с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1:37 мск 17 января. Она должна была выйти на околоземную орбиту, а примерно через час после старта совершить контролируемое приводнение в Индийском океане.

Примерно через две с половиной минуты испытательного полета верхняя ступень Starship успешно отделилась от нижней части — сверхтяжелого ускорителя Super Heavy. При этом ускоритель успешно вернулся на Землю через семь минут после запуска — на стартовой площадке его поймали манипуляторы специальной платформы Mechazilla. В то же время двигатели верхней ступени начали поочередно отключаться, после чего та взорвалась в воздухе. Горящие обломки от ракеты были замечены наблюдателями в небе над островами Теркс и Кайкос.

Комментируя неудачный запуск, в SpaceX сообщили о «потере» Starship на финальном этапе набора высоты вследствие «быстрого внепланового демонтажа». РИА Новости отмечает, что таким же образом в апреле 2023 года в компании описали взрыв ракеты в рамках первого тестового запуска.

SpaceX рассчитывала, что во время нахождения в космосе вторая ступень Starship развернет десять макетов спутников Starlink. Также планировалось провести перезапуск двигателя ракеты.

Следующий пуск Starship может состояться не ранее февраля.