Руководитель Астраханского отделения Русского географического общества (РГО), доктор географических наук и профессор Петр Бухарицин пропал в экспедиции на острове Укатный на севере Каспийского моря, на границе с Казахстаном, сообщила ТАСС представитель пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области Ольга Никешина.

Профессора ищут Каспийская флотилия и пограничники. «В мероприятиях задействованы один пограничный корабль и два катера. В настоящее время поиски продолжаются», — уточнила Никешина. Местные СМИ пишут, что с 23 апреля в поисках будут задействованы волонтеры спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Издание «Астраханский листок» пишет, что для поисков пытались использовать беспилотник, но этому помешал сильный ветер. Как рассказал ученый секретарь Астраханского отделения РГО Илья Головачев, поисковики «поднимали вертолет», но «никаких результатов это не дало».

Бухарицин возглавлял научную миссию по картографированию северной части прибрежной зоны Каспийского моря. Экспедиция началась 14 апреля и проходила на малом гидрографическом судне МГС-599. В минувшие выходные ее участники высадились на острове Укатный, где им дали свободное время, чтобы осмотреться и посетить многочисленные колонии птиц.

Этот песчаный необитаемый остров располагается «на самом краю авандельты на границе с Каспийским морем в восточной части дельты Волги» и является одним из самых дальних. Его площадь составляет 14,9 кв. км, он покрыт рогозом и тростником, имеет множество тихих лагун и служит местом отдыха водоплавающих птиц: пеликанов, бакланов, цапель, уток, лебедей, лысух и других.

«Остров небольшого размера, примерно как Городской. Его площадь порядка 15 кв. км. Куда мог пропасть человек, ума не можем приложить!» — поделился Илья Головачев.

Коллеги Бухарицина Михаил Кирокосьян и Сергей Котеньков рассказали журналистам, что вместе с ним высадились на Укатном, где участники экспедиции разбрелись. После этого профессора никто не видел.

Петру Бухарицину 76 лет. С 1990-х годов он занимается океанологией, морской гидрофизикой, изучает гидрологию и биологическое разнообразие Каспийского моря, написал свыше 400 научных работ.