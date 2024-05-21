Новый вариант коронавирусной инфекции группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, США и России, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что «если общество начало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез».

«Было обострение ситуации в Китае, теперь то же ждет Европу и США. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус — преодолевать негативную для него адаптацию», — объяснил Крючков.

При этом, по словам Крючкова, разницы в патогенности и летальности у нового штамма нет — эти показатели остаются неизменны с 2021 года. Крупных волн заболеваемости иммунолог не ожидает, но «всплески будут». Сначала их стоит ожидать в США и в Европе, а затем, «с небольшим временным лагом, рост заболеваемости придет и в Россию», добавил он.

Ранее Financial Times (FT) писало, что новые варианты коронавируса, в числе которых штаммы из группы FLiRT, могут увеличить рост заболеваемости COVID-19 в западных странах летом 2024 года. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), доминирующим штаммом в США является KP. 2, который входит в группу FLiRT. Он преобладает в 28,2% случаев, выявленных за две недели до 11 мая (по сравнению с 3,8% с начала марта), указывает издание. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что варианты FLiRT обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле.

Эксперты, опрошенные FT, уверены, что появление новых вариантов коронавируса не угрожает риску роста тяжелого течения болезни. При этом они отмечают, что штаммы могут вызвать увеличение числа заражений в целом, без повышения количества госпитализаций.

По словам вирусолога Лоуренса Янга из Уорикского университета в Великобритании, повторная вакцинация от коронавируса обеспечит защиту от заболевания, однако его коллега инфекционист Уильям Шаффнер полагает, что мутировавшие штаммы снизили защиту организма, которую дает вакцина.