В ближайшие пять лет может начаться новая пандемия, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру». По его словам, причиной ее возникновения может стать вирус гриппа или коронавирус.

Крючков объяснил «относительно высокую вероятность пандемии» вспышками птичьего гриппа, частота которых резко увеличилась за последние 10 лет. Как отметил иммунолог, такие вспышки не локализованы географически — они происходят в разных частях мира.

«Так что у гриппа самые высокие шансы на «естественную» пандемию», — указал Крючков.

Достаточно высокую угрозу, по словам специалиста, теоретически могут представлять и коронавирусы, поскольку эта группа вирусов в целом широко распространена. Кроме того, вспышки коронавируса регулярно происходят у животных, напомнил иммунолог.

В то же время Крючков заверил, что у медиков есть «глубокое понимание этих инфекций».

«Создание вакцин в случае пандемии не вызовет больших трудностей, а это очень большое преимущество. Также понятны механизмы контроля. При правильном организационном подходе, международном взаимодействии последствия, конечно, будут, но они окажутся не такими критичными», — подчеркнул он.

При этом более опасными, по мнению иммунолога, могут стать тропические лихорадки, распространение которых также не исключается. «Там меньше технологий разработано, меньше вакцин, меньше противовирусных препаратов. Работа в этом направлении сейчас ведется и есть шанс, что необходимые препараты все же успешно разработают», — рассказал Крючков.

Иммунолог добавил, что вероятность пандемии с участием тропических лихорадок значительно ниже.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью испанской газете El Diario заявил, что в ближайшие 20 лет с вероятностью в 50% человечество может столкнуться с пандемией естественного происхождения, которая будет связана с изменением климата.

Также Гейтс не исключил возможность возникновения пандемии из уже известного вируса, например, штамма гриппа или коронавируса. «Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный биотеррористом, который разработает и распространит его намеренно. Это очень страшный сценарий, поскольку он может попытаться распространить его в разных местах одновременно», — сказал миллиардер. При этом вспышка оспы обезьян в Европе, по его мнению, не приведет к новой пандемии.

Для борьбы с новой пандемией Гейтс предложил создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях». По словам основателя Microsoft, ее сотрудники будут искать возможные вспышки различных заболеваний, после чего давать советы по их локализации или же устранять очаги самостоятельно.