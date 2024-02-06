В 2023 году из Китая в Россию импортировали электронных сигарет и других электрических испарительных устройств на сумму $121,6 млн, подсчитал RTVI, ознакомившись с данными главного таможенного управления КНР. Это на 41% меньше, чем в 2022 году — тогда импорт составил $207,7 млн.

Также китайская статистка располагает информацией о том, сколько именно ввезли электронных сигарет. Так, в 2023 году в Россию ввезли 1556 тонн электронных сигарет или 16,5 млн устройств. В 2022 году — 2526 тонн или 22,8 млн штук.

Доля курильщиков вейпов в России увеличилась почти в три раза за последние несколько лет, следует из опроса SuperJob, проведенного в 2023 году опроса. Согласно этому опросу, только электронные испарители курят 21% респондентов, а еще 16% — совмещают вейпы и обычные сигареты. В 2019 году таких людей было намного меньше — соответственно 8% и 12%.

В феврале 2024 года в Государственную думу планируется внести законопроект о полном запрете продаже вейпов. Предлагается внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», которыми установят полный запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки, писал ранее RTVI.