Суд арестовал имущество дочери и супруги бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, суд запретил дочери Булгакова распоряжаться имуществом, на которое был наложен арест. Такие же ограничения были наложены на имущество жены генерала. У следствия есть причины считать, что денежные суммы, которые достались Булгакову нелегальным способом, были направлены, среди прочего, на расчетный счет его супруги, сказано в материалах.

По словам адвоката генерала Сергея Севрука, в настоящий момент следствие по делу о мошенничестве на сумму более чем 49 млн рублей, «фактически завершено», а представители защиты знакомятся с официальными материалами.

В рамках дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

В 2019 году на Булгакова и его супругу было оформлено владение квартиры площадью 109 квадратных метров, в то время как в личной собственности жены генерала находились три участка земли, жилой дом площадью 620 квадратных метров, а также автомобиль Lexus RX350, а ее доход в 2018 году оценивался в 226 тысяч рублей.

Генерал Булгаков занимал позицию заместителя главы оборонного ведомства до 2022 года. Следственный комитет объявил о его аресте в июле 2024 года. Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 50 млн руб. при заключении контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Телеграм-канал Baza писал, что в квартире и на даче замминистра прошли обыски. О следственных действиях в отношении него «в узких кругах говорили еще в мае», утверждал телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника Минобороны России Михаила Звинчука. По его данным, «о проблемах с тыловым обеспечением не знал только ленивый: все же расцвет волонтерского движения в России начался не от хорошей обеспеченности армии имуществом».