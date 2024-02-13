Индийские ученые обнаружили в пруду живую лягушку, из бока которой растет полноценный гриб со шляпкой. Уникальную находку ученые описали в научном журнале Reptiles & Amphibians.

Индийские натуралисты впервые описали случай наблюдения лягушки, на теле которой вырос гриб. Открытие совершили двое местных натуралистов, сотрудников индийского отделения Фонда дикой природы (WWF)* в июне 2023 года, в болотистой местности в штате Карнатака на юго-западе Индии.

Во время экспедиции ученые обнаружили примерно сорок узкоголовых лягушек Hylarana intermedia в придорожном пруду, который наполняется дождевой водой. Внимание ученых привлекла одна особь, взгромоздившаяся на ветку, у которой из левого бока торчало странное белое образование. «При ближайшем рассмотрении это оказалось грибом, растущим у нее из бока», — пояснили ученые, добавив, что лягушка оказалась вполне живой и двигалась.

Ученые на стали забирать лягушку для исследований и оставили ее в естественной среде, лишь сфотографировав с разных ракурсов. «По нашей информации, учеными никогда не описывался гриб, произрастающий из живой лягушки», — пояснили авторы работы, добавив, что им неизвестно, что стало впоследствии с животным.

По словам других ученых, не причастных открытию, им не встречались подобные примеры симбиоза амфибий и грибов. «Ближайшее, что я припоминаю, это обнаружение клещей на лягушках в Панаме и находка саламандры внутри полой ножки гриба, вероятно, охотившейся на насекомых», — рассказала Ненси Карракер, биолог из американской образовательной организации New Mexico Consortium. По фотографиям микологи определили, что гриб относится к семейству миценовых. Однако точнее определить разновидность гриба сложно.

«Трудно понять, что там происходит без определения рода гриба, поскольку какие-то грибы семейства Mycena питаются древесиной, какие-то гниющей древесиной, какие-то пометом животных, некоторые опавшими листьями, но все это не имеет отношения к боку живой лягушки», — добавила специалист.

* включен в реестр иноагентов Минюста России