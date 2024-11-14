Законопроект о специальных рублевых счетах для иноагентов внесен в Госдуму. Об этом сообщил в Telegram соавтор, глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

«Принимаемые меры соразмерны тем угрозам безопасности страны, которые исходят от иноагентов. Ранее нами уже принято более 40 федеральных законов, направленных на защиту суверенитета и противодействие вмешательству в наши внутренние дела, и эта работа продолжается», — отметил Пискарев.

Авторы законопроекта предлагают ввести особый порядок выплат вознаграждений и других платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, следует из документа (имеется в распоряжении RTVI).

По задумке депутатов, «иностранный агент обязан сообщить о наличии этого статуса лицам, на которых в соответствии с законом или договором возлагается обязанность по выплате иностранному агенту вознаграждения и иных платежей (в том числе неустоек (штрафов, пени) и иных финансовых санкций) в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».

Если законопроект будет принят, иноагентам придется открывать специальный рублевый счет, чтобы получать на него доходы от творческой деятельности. После вступления закона в силу у уже включенных в реестр иноагентов есть 15 дней, чтобы открыть специальный счет.

При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет «в уполномоченном банке, режим которого устанавливается решением Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации», следует из документа. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

Согласно законопроекту, распоряжаться средствами со спецсчета его владельцы смогут только после отмены статуса иноагента. Однако списать деньги с такого спецсчета возможно — по решению суда устанавливается возможность зачисления средств в бюджетную систему России.

Кроме того, в законопроекте прописано, что случаи, в которых допускается списание со спецсчетов по обязательствам иноагентов, а также порядок списания этих средств сможет устанавливать правительство России.

В случае исключения иноагента из реестра специальный счет подлежит закрытию уполномоченным банком на основании заявления гражданина.

«В этом случае остаток денежных средств со специального счета по заявлению лица, ранее признаваемого иностранным агентом, выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет», — следует из документа.

«Лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта. Пособники врагов не должны обогащаться за счет своей страны», — отметил Пискарев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что палата парламента может приступить к рассмотрению законопроекта в первом чтении уже на следующей неделе. По его словам, ко второму чтению планируется подготовить поправки, касающиеся также зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и «иных доходов».