Депутаты Тульского областного парламента внесли в Госдуму законопроект, который позволяет заключать контракт на службу в Вооруженных силах (ВС) России иностранным гражданам, осужденным за преступления небольшой и средней тяжести, совершенные на территории страны, если судимость снята или погашена. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно проекту закона, речь идет о преступлениях, совершенных до 24 июня 2023 года. Авторы инициативы отмечают, что в июне 2023 года российские власти приняли аналогичный закон в отношении россиян.

«Считаем, что пополнение состава вооруженных сил РФ гражданами указанных выше категорий, которые готовы искупить свою вину перед государством и обществом, будет способствовать достижению целей специальной военной операции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, тульские депутаты предлагают установить пресекательный срок (строго определенное законом время осуществления субъективного материального или процессуального права, истечение которого означает немедленное и полное прекращение этого права. — Прим. RTVI) — не позднее 1 марта 2024 года.

Авторы проекта отметили, что на встрече с военнослужащими — участниками военной операции на Украине 29 сентября 2023 года президент России Владимир Путин затрагивал тему добровольцев, которые пришли служить из мест лишения свободы. Тогда же глава государства заявил, что «они отдали жизнь за Родину и искупили свою вину в полной мере».

В ноябре 2022 года Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранцам служить в российской армии. Согласно утвержденным поправкам, на иностранных граждан распространяются нормы, которые действуют в отношении желающих служить по контракту россиян.

Такая служба, в частности, недоступна для иностранцев, находящихся под следствием, получивших обвинительный приговор или имеющих неснятую судимость. Кроме того, контракты не будут заключать с теми, у кого не истек срок административного наказания за употребление наркотиков.

4 января 2024 года президент подписал еще один указ — о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в армии или в «воинских формированиях» в период проведения военной операции на Украине.

В документе говорится, что заявление на оформление российского гражданства смогут подавать и иностранцы, которые во время проведения операции были уволены с военной службы в армии России по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также «в связи с прекращением действия военного положения».