Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в структуру владения управляющей компанией петербургского аэропорта «Пулково» вносятся изменения «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности». Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.

В соответствии с президентским указом, российские юридические лица получают временное право распоряжаться голосами германского холдинга Fraport, который контролирует 25% управляющей компании «Пулково», и других иностранных инвесторов.

Датированный 30 ноября указ, судя по его названию, нацелен на «применение специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». ТАСС расценивает решение президента как «контрсанкционное».

В указе говорится, что структура управления ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» меняется из-за нарушения обязательств со стороны «некоторых иностранных юрлиц».

ООО «ВВСС» является управляющей компанией аэропорта «Пулково» и участвует в создании, реконструкции и эксплуатации его объектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Согласно указу президента, вместо него будет создано ООО «Холдинг ВВСС», под управление которого перейдут «временно передаваемые» от иностранных совладельцев доли — в частности, доля кипрской Thalita Trading.

Уставный капитал создаваемого холдинга составит 169 млрд рублей. Правительство лишь определит порядок создания ООО, но его учредителями будут числиться бенефициары «ВВСС», до сих пор владевшие долями в этой управляющей компании через кипрскую Thalita Trading.

Когда управление аэропортом Санкт-Петербурга передавалось в концессию, крупнейшими ее участниками являлись структуры ВТБ и германская Fraport (50% и 35,5% соответственно), но последняя в 2016 продала часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA. В 2017 году в концессию вошел консорциум инвесторов в составе РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. К концу 2021 года ВТБ владел 25,01% в Thalita Trading, Fraport и РФПИ с соинвесторами — по 25%, а QIA — 24,99%.

Из прошлогодней отчетности ООО «ВВСС», которую приводит «Интерфакс», следует, что в капитале остались структуры ВТБ, Fraport и катарского QIA, а также участвовали кипрские Lovidius и Mevelida. Во вновь создаваемом для управления аэропортом холдинге, согласно указу Путина, доли распределяются следующим образом:

25% — Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide;

24,99% — F3 Holding LLC,

16,79% — ООО «Бизнес-Финанс»,

8,22% — ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг»,

7,99% — Thirty Seventh Investment Company LLC,

7,48% — Nomeliar Ltd,

3,5% — Ayar International Investments Company,

2,33% — ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7»,

1,26% — Bahrain Mumtalakat Holding Company,

1,05% — Felmen Ventures Limited,

1,04% — Zamoralo Holdings Ltd,

0,17% — Co-Investment Partnership 1, L.P.,

0,16% — Co-Investment Partnership V, L.P.,

0,02% — Mevelida LTD.

«В целом доли основных владельцев новой структуры соответствуют ранее известным долям крупнейших собственников Thalita», — отмечает агентство.

В президентском указе говорится, что голосами, соответствующими долям иностранных компаний, временно будут распоряжаться два российских юрлица — ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

«Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» получат в распоряжение голоса Thirty Seventh Investment, Nomeliar Ltd, Ayar International Investments, Bahrain Mumtalakat Holding, Felmen Ventures, Zamoralo Holdings, Co-Investment Partnership 1 и Co-Investment Partnership V. «ВВСС» достанутся голоса Fraport, F3 и Mevelida.

С момента создания холдинга ВВСС обязательства по договорам займа участников Thalita и аффилированных с ними лиц прекращаются. Их права могут быть восстановлены по их же заявлениям после заключения корпоративных договоров с другими участниками и соблюдении российского законодательства.

О своем намерении выйти из капитала ООО «ВВСС» германская Fraport объявила вскоре после начала военной операции на Украине. Впоследствии гендиректор компании Штефан Шульте уточнил, что ограничения по контрактам не позволяют ей продать свой пакет ранее 2025 года.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что параметры выхода Fraport из управления аэропортом «Пулково» будут определены до конца 2023 года, а потом доля германской компании может быть продана, поскольку ею интересовались и отечественные, и зарубежные инвесторы.

«Мы уже год обсуждаем эту тему. Там были разные покупатели, были даже иностранные покупатели, но потом они немножко труханули, поэтому посмотрим (…) Все, кто имеет аэропорты в России, интересуются «Пулково»», — объяснял Костин. В качестве потенциального покупателя, в частности, называли «Новапорт».