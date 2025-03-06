Заводский районный суд Кемерова приговорил к четырем годам колонии-поселения инспектора государственного пожарного надзора Романа Плета по делу о пожаре в кемеровском социальном приюте, в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщает ТАСС.

Плета лишили права занимать должности на государственной службе сроком на четыре года. Мужчина также должен будет выплатить по 100 тыс. рублей потерпевшим и около 2,5 млн рублей хозяйке дома, в котором располагался сгоревший нелегальный приют. Сам Плет в последнем слове отказался признавать вину в совершении преступления.

В ходе прений сторон прокурор просил осудить Плета на шесть лет колонии общего режима. По версии стороны обвинения, Плет знал о нарушениях в незарегистрированном пансионате «Доброе дело», однако не стал его закрывать, пишет NGS24.ru.

Пожар в незаконном социальном приюте произошел в ночь на 24 декабря 2022 года, его жертвами стали 23 человека, еще пятеро пострадали. Общая площадь возгорания составила 180 кв. м. По версии Генпрокуратуры, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

По версии следствия, Плет выявил нарушения требований пожарной безопасности в приюте в феврале 2022 года, однако не стал привлекать владельцев к ответу и не предпринял мер по запрету деятельности нелегального заведения.

Плету было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 293 УК), организатору приюта Андрею Смирнову — в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Последний полностью признал вину.

Роман Плет поступил на службу в МЧС в 2011 году. В марте 2018 года работал в Кемерово на второй день после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где он участвовал во вскрытии кинотеатра и разборе завалов.

В интервью перед оглашением приговора Плет рассказал, что информация в МЧС о приюте для бездомных поступила от городской администрации, которой поручено было провести проверку после жалоб на приют в Следственный комитет.

«Нам дали документы, мы приехали, а там — обычный дом. Сделали выписку из Росреестра — земля там предназначалась под жилье. По всем законам и Конституции жилье — неприкосновенно. Пусть там делают всё что угодно, мы, пожнадзор, не имеем права его проверять», — объяснил он свои действия.

По словам мужчины, после проверки сотрудники МЧС провели профилактическую беседу с пастором Андреем Смирновым, который арендовал дом под приют, а также сообщили о ситуации руководству, которое передало данные следователям.

«МЧС сделало все от него зависящее еще в январе 2022-го — за год до трагедии. При этом за сутки до пожара к нам приезжала хозяйка дома. В отношении нее составлялся протокол, так как моя коллега не смогла провести проверку, ее не пустили внутрь», — добавил Плет. Он также рассказал, что договор об аренде помещения истек за полгода до пожара, однако Смирнов продолжал платить владелице дома.